Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
16 Kasım 2018 09:08

Güzel yıldız yeni filmine hazırlanıyor

İngiliz güzel Lily James, başrolünü Mamma Mia filmindeki rol arkadaşı Dominic Cooper’la paylaşacağı yeni filmi için yapımcılarla masaya oturdu.


Cinderella filmiyle adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında Pride and Prejudice and Zombies, Darkest Hour ve Baby Driver gibi filmlerde boy gösteren 29 yaşındaki yıldız Lily James, yeni bir proje için yapımcılarla masaya oturdu. Son olarak rol aldığı Mamma Mia! Here We Go Again (Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz) filminden rol arkadaşı Dominic Cooper’la birlikte kamera karşısına geçmesi bekleniyor.



Lily James ve Dominic Cooper ikilisi geçtiğimiz günlerde Londra’da filmin yönetmeni Dominic Savage ile buluştu. Bir yasak aşk hikayesi olacak olan filmde, birlikte olmak için kendi hayatlarını geride bırakan tutkulu aşıkları canlandıracak. Adı da dahil olmak üzere pek çok ayrıntısı belli olmayan filmin çekim programı da açıklanmadı.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir