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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Aralık 2018 10:52

Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor. Altan Erkekli’nin Mehmet Hoca olarak kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri geçen hafta başladı.


1975 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde seyircilerle buluşan ve Yeşilçam’ın en unutulmaz serilerinden olanHababam Sınıfıyeniden çekiliyor. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yönetmenliğini “Biz Size Döneriz” ve “Damat Takımı” gibi komedi filmleriyle adını duyuran Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği yeni nesil “Hababam Sınıfı Yeniden”in çekimlerine geçen hafta Moda’daki Kadıköy Lisesi’nde başlandı.


2019 yılında vizyona girecek filmde, müdür muavini Mehmet Hoca’yı Altan Erkekli, okul müdürünü ise Osman Alkaş canlandırıyor. Çekimleri 6 haftada tamamlanacak film, tıpkı orijinal serideki gibi mizah ve duygusallığı harmanlayacak. Ancak yapımcılar, bunun önceki Hababam filmlerinden farklı olduğunu özellikle vurguluyor: “Bu film eski Hababam’lardan farklı. O filmlerde olan karakterler burada birebir yok. Sadece yakışıklı Damat Ferit olarak Yusuf Çim’in karakteri yakın ancak birçok karakter aynı değil.”



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Yönetmen Doğa Can Anafarta ise proje hakkında şunları söyledi: “Yıllar sonra yeni karakterlerle, yeni bir jenerasyona, yeni bir dil kullanarak Hababam ruhunu vermenin ilk temeli, bu kardeşlik duygusunu tekrar yakalayabilmek. Yeni oyuncu grubuna bu yüreği aşılayıp, nostaljik görüntülerle modern dünyayı birleştireceğiz. Efsane bir oyuncu kadrosunun yeniden çevriminde rol alacak, cesur ve yetenekli arkadaşlar ile yola çıkıyoruz. Bizlerin ilk üçlemeyi hayranlıkla andığımız gibi, bizden sonraki nesillerin de arkasından övgüyle konuşacağı, ‘Hababam’ ismine yakışır bir iş yapmak için ekip olarak çok heyecanlı ve istekliyiz.”


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