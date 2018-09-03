3 Eylül 2018 16:27 Hababam Sınıfı’na oyuncu aranıyor Hababam Sınıfı, bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. 2019’da vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosu internetten verilen ilan aracılığıyla şekillenecek.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan yeni "Hababam"ın yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak.

Hann Media'nın yapımcılığında ön hazırlık süreci tamamlanan "Hababam Sınıfı" sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak.

CNN Türk’ün haberine göre; Hababam Sınıfı çekimleri 6 haftada tamamlanması ve 2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

Oyuncu başvuruları bu hafta başlayacak "Hababam Sınıfı"nın ilanları bu kez internetten verilecek.