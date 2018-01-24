Hababam Sınıfı'na yeni kadro

Hababam Sınıfı 9 kez sinemaya uyarlanmış bir ustalık eseri. Rıfat Ilgaz'ın yazdığı Hababam Sınıfı bu kez de tiyatro perdesinde sahnelenecek. BKM'nin yapımcılığında sahnelenecek oyunda İnek Şaban'dan Tulum Hayri'ye genç karakterleri yeni oyuncular canlandırıyor. "İstesek ünlü isimlerden kadro kurabilirdik" diyen yönetmen Murat Karasu, "Bunu istemedik, çünkü eserin kendisi başrol" dedi.

Hafize Ana'yı Şebnem Ünaldı'nın, Kel Mahmut'u Sezai Altekin'in, Vak Vak Rıza'yı Salih Kalyon'un canlandıracağı 'Hababam Sınıfı' dönem kostümleriyle de seyirciye 70'li yıllar nostaljisi yaşatacak. Yeni kurulan kadronun önümüzdeki dönemde çekilecek sinema filminde de rol alacağı konuşuluyor.