Hadi Be Oğlum zirveyi devretti

Box Office Türkiye haftasonu bilgileri geldi.

Son iki hafta sonunun gişe lideri Hadi Be Oğlum, vizyondaki üçüncü hafta sonunda 92.354 seyirci tarafından izlenerek listede ikinci sırada yer aldı.

Yönetmen Selçuk Aydemir ile oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in son projesi Ailecek Şaşkınız, 680.409 seyirci tarafından izlenerek tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı rekorunun yeni sahibi oldu.

Dünya genelinde Black Panther 67.794 seyirciyle kendine üçüncü sırada yer buldu. Murat Şeker'in yönetmenliğini üstlendiği Görevimiz Tatil, gösterimdeki ikinci hafta sonunda 58.458 seyirciyle dördüncü sırada yer alırken, hafta sonu beşinci sıradaki film ise Jennifer Lawrence'ın yeni filmi Kızıl Serçe (Red Sparrow) oldu.