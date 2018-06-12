Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?



Box Office Türkiye'nin verilerine göreJurassic World: Fallen Kingdom, ilk filmin de üzerinde bir açılış performansı göstererek ilk üç günde 212.426 seyirci tarafından izlendi.Henüz ABD'de gösterime girmeyen film, dünya genelinde ilk üç günde $151 milyon hasılata erişti.

Gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Deadpool 2 ise, 60.315 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Film toplamda şimdiden 1.141.083 seyirci sayısına ulaştı.

Haftanın bir diğer yeni filmi olan yerli komedi Cumali Ceber 2 ise açılışını 54.505 seyirciyle üçüncü sırada gerçekleştirdi.

Açılışını tahminlerin de üstünde bir rakamla, $41,5 milyonla gerçekleştiren Ocean's 8, Box Office ABD'nin yeni lideri oldu.Ocean's serisinin en iyi açılışına imza atan film, Türkiye'de ise bu Cuma ( 15 Haziran) gösterime girecek.

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, üçüncü hafta sonunda $15,15 ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Film dünya genelinde on yedi günde $312,2 milyon hasılat elde etti ve düşük rakamlarda kaldı. Vizyonda dört hafta sonunu deviren Deadpool 2 ise $13,65 milyonla Box Office ABD'nin üçüncü sırasında... Film dünya genelinde $655,3 milyona ulaşmış durumda.