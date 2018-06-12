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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Haziran 2018 09:00

Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?

Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...


Box Office Türkiye'nin verilerine göreJurassic World: Fallen Kingdom, ilk filmin de üzerinde bir açılış performansı göstererek ilk üç günde 212.426 seyirci tarafından izlendi.Henüz ABD'de gösterime girmeyen film, dünya genelinde ilk üç günde $151 milyon hasılata erişti.


Gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Deadpool 2 ise, 60.315 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Film toplamda şimdiden 1.141.083 seyirci sayısına ulaştı.


Haftanın bir diğer yeni filmi olan yerli komedi Cumali Ceber 2 ise açılışını 54.505 seyirciyle üçüncü sırada gerçekleştirdi.


Açılışını tahminlerin de üstünde bir rakamla, $41,5 milyonla gerçekleştiren Ocean's 8, Box Office ABD'nin yeni lideri oldu.Ocean's serisinin en iyi açılışına imza atan film, Türkiye'de ise bu Cuma ( 15 Haziran) gösterime girecek.


Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, üçüncü hafta sonunda $15,15 ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Film dünya genelinde on yedi günde $312,2 milyon hasılat elde etti ve düşük rakamlarda kaldı. Vizyonda dört hafta sonunu deviren Deadpool 2 ise $13,65 milyonla Box Office ABD'nin üçüncü sırasında... Film dünya genelinde $655,3 milyona ulaşmış durumda.

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    Deadpool 2

    Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    Ocean's 8
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