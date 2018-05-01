1 Mayıs 2018 09:48 Haftasonu gişe rakamları Avengers: Infinity War, üç günde 683.075 seyirci tarafından izlenerek Türkiye'de en iyi açılışı gerçekleştiren süper kahraman filmi oldu.





Avengers Infinity War, Türkiye'de 683.075 seyirciyle yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi ikinci açılış performansına imza attı. Film, gösterimdeki ilk iki gününde yaklaşık 500 bin seyirci tarafından izlendi.

Box Office Türkiye verilerine göre, sinemaya giden on seyirciden yedisinin Avengers'i tercih ettiği hafta sonunda ilk beşin geri kalanını ise yerli filmler oluşturdu.Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Cici Babam ise 57.792 seyirciyle Box Office Türkiye'de ikinci sırada yer aldı.

Dokuzuncu hafta sonunu da ilk beşte tamamlamayı başaran Ailecek Şaşkınız dördüncü sırada yer aldı.

27 Nisan'da vizyona giren Hülya Avşar imzalı 'Selfi' filmi, ilk üç günde (Cuma, Cumartesi, Pazar) sadece 1302 kişi tarafından izlendi.

Avengers: Infinity War, hafta sonu tahminlerine göre $250 milyonla ABD'de tüm zamanların açılış rekorunu kırdı. Yapım sadece ABD'yi değil, tüm dünyayı esir almış durumda. Türkiye'de açılış hafta sonu cuma günü rekorunu kıran film, dünya genelinde üç günde elde ettiği $630 milyonla global açılış rekorunu Hızlı ve Öfkeli 8'in ($541,9) elinden aldı.. Sessiz Bir Yer, I Feel Pretty ve Rampage: Büyük Yıkım Box Office ABD'de sırasıyla Avengers: Infinity War'un arkasında yer alan yapımlar olurken, vizyondaki 11. hafta sonunu geride bırakan Black Panther $4,38 milyonla yeniden listenin ilk beşine girmeyi başardı.