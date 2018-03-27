Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Mart 2018 09:39

Hala Ailecek Şaşkınız!

Dördüncü haftada gişe galibi aynı


Ailecek Şaşkınız adlı Türk yapımı komedi filmi, ülkemizde Aile Arasında filminden beri üst üste dört hafta sonunu gişenin zirvesinde geçirmeyi başarabilen ilk yapım oldu.


Box Office Türkiye verilerine göre hafta sonunda 289.167 biletli seyirci tarafından izlenen film, toplamda tam 2.832.501 seyirciye ulaştı.


Hafta sonunun merak edilen yeni filmlerinden Pasifik Savaşı: İsyan ise açılışını 93.638 seyirciyle gerçekleştirdi.


Çağan Irmak imzalı Çocuklar Sana Emanet 32.933 seyirciyle, Bordo Bereliler 2: Afrin 24.573 seyirciyle, Onur Ünlü'nün yeni filmi Gerçek Kesit: Manyak ise sadece 2.928 seyirciyle ilk haftasonu açılışını gerçekleştirdi.


ABD'de ise hafta sonu box office listesinin zirvesi bu hafta el değiştirdi. "Black Panther" bu hafta itibariyle zirveyi kaybederken, listede 4 yeni film kendine yer bulabildi.Bu haftanın gişe lideri Pasifik Savaşı: İsyan oldu. Bu yapım açılışını 28 milyon dolar ile yaptı


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Ailecek Şaşkınız

    Pasifik Savaşı: İsyan
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir