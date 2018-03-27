Hala Ailecek Şaşkınız!

Ailecek Şaşkınız adlı Türk yapımı komedi filmi, ülkemizde Aile Arasında filminden beri üst üste dört hafta sonunu gişenin zirvesinde geçirmeyi başarabilen ilk yapım oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre hafta sonunda 289.167 biletli seyirci tarafından izlenen film, toplamda tam 2.832.501 seyirciye ulaştı.

Hafta sonunun merak edilen yeni filmlerinden Pasifik Savaşı: İsyan ise açılışını 93.638 seyirciyle gerçekleştirdi.

Çağan Irmak imzalı Çocuklar Sana Emanet 32.933 seyirciyle, Bordo Bereliler 2: Afrin 24.573 seyirciyle, Onur Ünlü'nün yeni filmi Gerçek Kesit: Manyak ise sadece 2.928 seyirciyle ilk haftasonu açılışını gerçekleştirdi.

ABD'de ise hafta sonu box office listesinin zirvesi bu hafta el değiştirdi. "Black Panther" bu hafta itibariyle zirveyi kaybederken, listede 4 yeni film kendine yer bulabildi.Bu haftanın gişe lideri Pasifik Savaşı: İsyan oldu. Bu yapım açılışını 28 milyon dolar ile yaptı