Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
8 Ekim 2018 11:23

Halis ile Begüm’ün aşkı beyazperdede

Efsane safkan Bold Pilot’un ünlü jokey Halis Karataş’la kırdığı rekor “Boldi” adlı filmle beyazperdeye aktarıldı.


1996’da unutulmayan Gazi Koşusu şampiyonu Özdemir Ataman’a ait safkan Bold Pilot'ın hayatı "Boldi" isimli filmle beyazperdede. Filmde Bold Pilot'ın büyük başarısı ve o dönemin genç jokeyi Halis Karataş ile sonradan eşi olacak Begüm Atman'ın unutulmaz aşkları beyazperdeye taşınıyor. Filmin bazı bölümleri Veliefendi Hipodromu'ndaki pistlerde çekilen yapımda ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, eşi Begüm Atman’ı ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Türkiye Jokey Kulübü’nün eski başkanlarından Bold Pilot’un sahibi Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor. Türkiye'nin en eski at sahipleri arasında yer alan Atman, jokey Halis Karataş'ın aşkı Begüm Atman'ın da babası. Bold Pilot, Gazi Koşusu zaferinin yanı sıra kazandığı sayısız kupa ile Atman Ekürisi'nin de sembollerinden.



Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Film, 7 Aralık’ta sinemalarda vizyona girecek. Atman Ailesi ve jokey Karataş da çekimler sırasında hikayeye büyük destek verdiler. Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’un jokeyi Halis Karataş ile birlikte kırdığı1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2.26.22’lik rekorun hala yanına yaklaşan bir at çıkmadı.Bold Pilot, Türk yarış tarihinin gelmiş geçmiş en büyük safkanları arasında kabul ediliyor. Hatta onun için 2013'de Veliefendi'de bir de jübile töreni yapılmıştı.



Efsane at Bold Pilot, 2015 yılında 22 yaşında hayatını kaybetmişti. Safkanın ölümü sonrası yarışseverler büyük üzüntü yaşadı. Bold Pilot'ın sahibi Özdemir Atman, 70. Gazi Koşusu sonrası ‘Merkez Bankası’nı verseler satmam’ diyerek atına değer biçilemeyeceğini belirtmişti.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir