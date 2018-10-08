Halis ile Begüm’ün aşkı beyazperdede

1996’da unutulmayan Gazi Koşusu şampiyonu Özdemir Ataman’a ait safkan Bold Pilot'ın hayatı "Boldi" isimli filmle beyazperdede. Filmde Bold Pilot'ın büyük başarısı ve o dönemin genç jokeyi Halis Karataş ile sonradan eşi olacak Begüm Atman'ın unutulmaz aşkları beyazperdeye taşınıyor. Filmin bazı bölümleri Veliefendi Hipodromu'ndaki pistlerde çekilen yapımda ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, eşi Begüm Atman’ı ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Türkiye Jokey Kulübü’nün eski başkanlarından Bold Pilot’un sahibi Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor. Türkiye'nin en eski at sahipleri arasında yer alan Atman, jokey Halis Karataş'ın aşkı Begüm Atman'ın da babası. Bold Pilot, Gazi Koşusu zaferinin yanı sıra kazandığı sayısız kupa ile Atman Ekürisi'nin de sembollerinden.

Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Film, 7 Aralık’ta sinemalarda vizyona girecek. Atman Ailesi ve jokey Karataş da çekimler sırasında hikayeye büyük destek verdiler. Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’un jokeyi Halis Karataş ile birlikte kırdığı1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2.26.22’lik rekorun hala yanına yaklaşan bir at çıkmadı.Bold Pilot, Türk yarış tarihinin gelmiş geçmiş en büyük safkanları arasında kabul ediliyor. Hatta onun için 2013'de Veliefendi'de bir de jübile töreni yapılmıştı.

Efsane at Bold Pilot, 2015 yılında 22 yaşında hayatını kaybetmişti. Safkanın ölümü sonrası yarışseverler büyük üzüntü yaşadı. Bold Pilot'ın sahibi Özdemir Atman, 70. Gazi Koşusu sonrası ‘Merkez Bankası’nı verseler satmam’ diyerek atına değer biçilemeyeceğini belirtmişti.