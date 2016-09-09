Halle Berry kayıp çocuğunu arıyor

Çocuğu kaçırılan ve çocuğu kaçırıldıktan sonra kendi işini kendi halletmeye çalışan bir annenin hikayesini anlatan "Kidnap"in ilk fragmanı yayınlandı. Halle Berry'yi anne rolünde gördüğümüz filmin fragmanı oldukça ilgi çekici. Filmin vizyon tarihi belli değil ancak kış ayları içinde seyirci ile buluşması bekleniyor.







Mutlu bir şekilde çocuğunu parka götüren annemiz çocuğunun bir yabancı tarafından arabaya sokulduğunu fark ettiğinde bir anne için olabilecek en çaresiz ve zor mücadelesini vererek arabaya yetişmeye çalışıyor ancak bu mümkün olmuyor. Bu sahneyle başlayan fragmanda ilgi çekici bir nokta ise Halle Berry'nin "Yanlış çocuğu kaçırdın" ifadesi. Sinemaya ilgi duyan izleyiciler daha önce onlarca "kidnap" (kaçırma) filmi izlemiştir. Daha daraltılmış konusu ile bir çocuğun kaçırılmasına yönelen film fragmanı ile bile izleyenleri germeyi başarıyor. Zaten bu konunun gerilimden yoksun olması pek kolay değildir. Ancak filmin fragmanında bile bu hisleri yaşıyorsak kim bilir filmi beyazperdede izlediğimizde neler olacaktır?







Bir annenin çocuğu için verdiğimücadeleyi seyirci ile buluşturacağı izlenimini veren bu fragman, sinemaseverlerin ilgisini çekeceğe benziyor. İlerleyen yaşı ile artık "anne" rollerine uygun görülen Halle Berry, Taş Devri'nden X-Men evrenine uzanan geniş konu yelpazesinde rol aldığı filmlerle deneyim kazanmış bir oyuncudur. Onu en olgun halde izlediğimiz zamanlarda bile hiçbir zaman böyle bir anne figürü ile karşımızda olmamıştı. Halle Berry gibi "özgür ve sert kadın" imajına sahip bir başka aktris olan Angelina Jolie de bundan 8 sene önce benzer bir rol canlandırmıştı. Changeling isimli filmde, oğlu ve işi dışında herhangi bir hayatı olmayan bir kadını canlandıran Jolie bu filmdeki gerilimden uzak olmasına rağmen annelik olgusuna dair bizlere birçok şeyi yeniden hatırlatmıştı. Halle Berry'nin de gireceği bu yeni figürde en az Angelina Jolie kadar performans göstermesi, belki de onun gibi Oscar almasını sağlayabilir. Zaten şunun şurasında Oscar'a ne kadar kaldı ki.







Senaryosunu Knate Gwaltney'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor. Luis Prieto'nun "Amerika macerası" ilk kısa filmi Bamboleho ile başlamıştı. 2002 yapımı film, New York'ta düzenlenen bir festivalden ödülle ayrılmıştı. Daha sonra İspanya'da film çekmeye devam eden yönetmen İtalyan ve İngiliz yapımlarında da çalışmıştır. Şimdi ise yapımcı ekibinde Halle Berry'nin de bulunduğu 21 milyon dolarlık bu Amerikan yapımını yönetmiş olan sinemacı kariyerini, adım adım yükselteceğe benziyor.



AHMET TOĞAÇ