Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
6 Eylül 2018 08:16

Haluk Bilginer’li Halloween filminden yeni fragman yayınlandı

40 yıllık aranın ardından bu yıl devam filmiyle geri dönen Halloween filminden yeni fragman yayınlandı.


Kadrosunda usta oyuncumuz Haluk Bilginer’in yer aldığı korku filmi Halloween, yeni fragmanıyla karşımızda. John Carpenter‘ın 1978 yapımı kült korku filmi Halloween, 40 yıllık aranın ardından başrollerini Jamie Lee Curtis ile Nick Castle’ın paylaştığı versiyonuyla beyazperdede yerini almaya hazırlanıyor. Jake Gyleenhaal’un yer aldığı Stronger’ı yönetmiş olan David Gordon Green’in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Michael Myers’ın hikâyesini devam ettirmek üzere rolüne geri dönüyor.


Halloween’da 1978 yapımı ilk filmin devamında yaşanan olayları izleyiciye aktaracak. Michael Myers’ın tekrar Laurie Strode’un peşine düşmesini konu alan filmde, orijinal filmdeki oyuncu kadrosunun önemli parçaları da geri dönüyor. Filmde Haluk Bilginer’i Sartain rolüyle izleyeceğiz.


Halloween,Cadılar Bayramı ismiyle19 Ekim‘de Türkiye’de vizyonda olacak.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • Haluk Bilginer’li Halloween filminden yeni fragman yayınlandı Haluk Bilginer’li Halloween filminden yeni fragman yayınlandı

      40 yıllık aranın ardından bu yıl devam filmiyle geri dönen Halloween filminden yeni fragman yayınlandı.

    • Efsane filmler hakkında bilinmeyen gerçekler Efsane filmler hakkında bilinmeyen gerçekler

      Mutlaka aralarından bazılarını izlemişsinizdir ama eminiz ki bu bilgileri bilmiyorsunuz. İşte ünlü filmlerin perde arkasından eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler...

    • Filmekimi yaklaşıyor Filmekimi yaklaşıyor

      İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17. kez düzenlenen, sonbaharın en özel sinema etkinliği Filmekimi, Ekim ayında sinemaseverlere heyecan verici bir program sunuyor.

    • Malatya Film Platformu’na rekor başvuru Malatya Film Platformu’na rekor başvuru

      9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 2. Malatya Film Platformu’na başvurular 31 Ağustos Cuma günü sona erdi.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir