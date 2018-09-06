Haluk Bilginer’li Halloween filminden yeni fragman yayınlandı

Kadrosunda usta oyuncumuz Haluk Bilginer’in yer aldığı korku filmi Halloween, yeni fragmanıyla karşımızda. John Carpenter‘ın 1978 yapımı kült korku filmi Halloween, 40 yıllık aranın ardından başrollerini Jamie Lee Curtis ile Nick Castle’ın paylaştığı versiyonuyla beyazperdede yerini almaya hazırlanıyor. Jake Gyleenhaal’un yer aldığı Stronger’ı yönetmiş olan David Gordon Green’in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Michael Myers’ın hikâyesini devam ettirmek üzere rolüne geri dönüyor.
Halloween’da 1978 yapımı ilk filmin devamında yaşanan olayları izleyiciye aktaracak. Michael Myers’ın tekrar Laurie Strode’un peşine düşmesini konu alan filmde, orijinal filmdeki oyuncu kadrosunun önemli parçaları da geri dönüyor. Filmde Haluk Bilginer’i Sartain rolüyle izleyeceğiz.
Halloween,Cadılar Bayramı ismiyle19 Ekim‘de Türkiye’de vizyonda olacak.