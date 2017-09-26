Game Of Thrones oyuncuları Kit Harington ve Rose Leslie nişanlandı. Beş yıldır birlikte olan çift nişanlandıklarını geçtiğimiz hafta yakın dostlarına ve ailelerine açıkladı.
The Sun'da yer alan haberde evlilik teklifinin detayları da verilmiş. Buna göre Kit Harington, sevgilisi Rose Leslie için mum ışında romantik bir akşam yemeği hazırladı ve evlilik teklifi etti. Gözyaşlarına boğulan Leslie'nin cevabı ise beklendiği üzere "Evet" oldu.
İskoç oyuncu Rose Leslie 2012 ve 2014 yılları arasında Game Of Thrones'da Ygritte karakterini canlandırmıştı. Kit Harington ise dizinin yayınlandığı 2011 yılından bu yana Jon Snow karakterine hayat veriyor.
26 Eylül 2017 15:12
Harington ve Leslie nişanlandı
İkili 2012 yılında Game Of Thrones setinde tanışmıştı.
Game Of Thrones oyuncuları Kit Harington ve Rose Leslie nişanlandı. Beş yıldır birlikte olan çift nişanlandıklarını geçtiğimiz hafta yakın dostlarına ve ailelerine açıkladı.
Yorumlar
-
Neden Game of Thrones izlemelisiniz: Westeros’ta kahramanlara yer yok!haber 28 Haziran 2017
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.