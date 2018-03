26 Eylül 2017 15:12 Harington ve Leslie nişanlandı İkili 2012 yılında Game Of Thrones setinde tanışmıştı.

Game Of Thrones oyuncuları Kit Harington ve Rose Leslie nişanlandı. Beş yıldır birlikte olan çift nişanlandıklarını geçtiğimiz hafta yakın dostlarına ve ailelerine açıkladı.







The Sun'da yer alan haberde evlilik teklifinin detayları da verilmiş. Buna göre Kit Harington, sevgilisi Rose Leslie için mum ışında romantik bir akşam yemeği hazırladı ve evlilik teklifi etti. Gözyaşlarına boğulan Leslie'nin cevabı ise beklendiği üzere "Evet" oldu.







İskoç oyuncu Rose Leslie 2012 ve 2014 yılları arasında Game Of Thrones'da Ygritte karakterini canlandırmıştı. Kit Harington ise dizinin yayınlandığı 2011 yılından bu yana Jon Snow karakterine hayat veriyor.