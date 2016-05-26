Harley Quinn film çekiyor

Türkiye'de İntihar Timi ismi ile anılacak Suicide Squad, 12 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Birbirinden "renkli" suçluların oluşturacağı bu ekipten beklentiler oldukça büyük. Fragmanlara bile gösterilen tepkiler o kadar olumlu ki Warner Bros. bu film konusunda kendine oldukça güveniyor.
Bu güven Harley Quinn'nin bireysel filmi için yeşil ışık yakılmasına sebep oldu. Bizler bu spin-off için oldukça umutluyken yapımcılar sadece bununla da kalmıyor. Bazı söylentilere göre ekstra bir spin-off daha izleyicilerle buluşabilir.
Ancak şimdilik sadece Margot Robbie'nin canlandıracağı Harley Quinn karakteri üzerinde durmakta fayda var. Hem filmden gelen görüntülerle hem de diğer magazinel haberler ile ismini çokça duymaya başladığımız Harley Quinn karakterini, ilk defa uzun metrajlı bir sinema filminde görme şansını bu filme elde ediyoruz.
Daha öncesinde birçok DC yapımı televizyon animasyonu ve dizisinde rastladığımız karaktere beyazperde de ilk defa "canlı kanlı" izlemek eminiz ki birçok izleyicinin hoşuna gidecektir. Bu memnuniyette tabiki de Margot Robie'nin da payı büyük. Onun çekiciliği olmasa belki karakter bu kadar görkemli olamayacaktı.
Suicide Squad, sadece Harley Quinn ile değil öteki "kötü adamlarıyla" da oldukça ilgi çekici. Jared Leto'nun canlandırdığı Joker ki zaten onu tanımayan yoktur, Will Smith'in hayat vereceği Deadshot ve filmdeki birbaşka genç aktris Cara Delevingne'nin oynacağı karakter Enchantress ile film fazlasıyla hareketli olacağa benziyor.
Jared Leto'nun Jokeri ve Jai Courtney'ın Boomerang'ı, ikinci bir spin-off için özellikle üzerinde durulan karakterler. Ancak yine de hiçbir şey kesin değil. Emin olduğumuz bir şey var ki bu karakterlerlerin birçoğuyla önümüzdeki yıllarda karşılaşacağız.
Bu aldığımız duyumlardan Warner Bros.'un Suicide Squad'ın prodüksiyonuna neden bu kadar önem gösterdiğini anlamış olduk. Ancak bu karakterlerin kim olduğunu öğrenmek için ne yazık bir süre daha sabretmemiz gerekecek. O vakte kadar Harley Quinn'in bireysel filmi için büyük umutlarla bekleyebilir ve gelecek filmin hayali ile mutlu olabiliriz.
AHMET TOĞAÇ
26 Mayıs 2016 22:37
Harley Quinn film çekiyor
Suicide Squad'ın karakterilerinden Harley Quinn'in spin-off'u yapılacak.
Türkiye'de İntihar Timi ismi ile anılacak Suicide Squad, 12 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Birbirinden "renkli" suçluların oluşturacağı bu ekipten beklentiler oldukça büyük. Fragmanlara bile gösterilen tepkiler o kadar olumlu ki Warner Bros. bu film konusunda kendine oldukça güveniyor.
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