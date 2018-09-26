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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Eylül 2018 09:54

Harley Quinn solo filmine kavuşuyor

Suicide Squad filminde Joker’in sevgilisi olan Harley Quinn, kendi solo filmine kavuşuyor.


Birds of Prey adıyla beyazperdeye taşınacak ve kadın karakterlerden oluşacak filmin 2020'de vizyona girmesi planlanıyor. Filmin yıldızı ise tabii ki Margot Robbie...



Asyalı Cathy Yan'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Birds of Prey filminin vizyon tarihi 7 Şubat 2020 olarak duyuruldu. Filmde Jared Leto'nun Joker'ine yer verilip verilmeyeceği netlik kazanmadı. Hatta, film için şimdilik sadece Margot Robbie'nin adı kesinleşmiş durumda.Son bilgilere göre Black Canary (Siyah Kanarya) ve Huntress (Avcı) karakterleri için yapımcılar oyuncu seçiyor.


The Hollywood Reporter'ın haberine göre Black Canary için Gugu Mbatha-Raw, Jurnee Smollett-Bell ve Janelle Monae'nin adları geçerken; Margaret Qualley, Mary Elizabeth Winstead ve Cristin Milioti, Huntress için rolü için düşünülüyor.


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