Harley Quinn'e ayrı film

Çok güçlü kadın kahraman ve kötü karakterleri olan DC kadın okuyucu ve hayran sayısının artmasıyla bu karakterlere odaklanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç kadın nüfusu hedefleyen çizgi serisi DC SuperHero Girls'ü çıkardı. DC'nin öne çıkan kadın karakterleri arasında Quinn, Batgirl, Batman kötü kadın karakteri Poison Ivy, Katana (Quinn’in Suicide Squad'den ekip üyesi) ve uçabilen ve küçülebilen Bumblebee bulunuyor.



Warner kardeşler için Quinn odaklı bir film çekmek çok kolay. Paul Dini tarafından yaratılan karakter ilk başarda yardımcı oyuncu ve Joker'in kız arkadaşı olarak düşünülmüştü. Ama şaşırtıcı şekilde hayranların ilgisini çekti ve böylece star statüsüne yükseldi. Quinn karakteri, DC 'nin Wonder Woman'ıkadar köklü ve prestij sahibi olmasa da, Quinn'in kitapları Amazon'da ve yayınevlerinde yok sattı.



Karakter ile Marvel'in Deadpool'u arasında benzerlikler var. Her ikisi de bir yandan manyak ve eğlenceli hikayeler eşliğinde bir filmde olduklarını belli ettikleri hareketler veya konuşmalar yapıyorlar ve nihilistler.

Robbie'nin Warner Bros tecrübesi yeni değil. Daha önce Will Smith ile 2015 yapımı kabare filmi Focus'ta rol almış and bu yaz vizyona girecek The Legend of Tarzan filminde Jane rolünü oynamıştı.