Harley Quinn'e ayrı film

Ancak ilginç şekilde film sadece Quinn odaklı bir film olmayacak ve DC'nin kadın kahramanlarına ve kötü karakterlerine odaklanılacak.Filme dair detaylar çok gizli tutulsa da, Batgirl ve Birds of Prey karakterlerin ismi duyulmaya başladı, ancak filmdeki ağırlıklarının ne olacağı konusunda Warner Bros herhangi bir açıklama yapmıyor.
Warner kardeşler için Quinn odaklı bir film çekmek çok kolay. Paul Dini tarafından yaratılan karakter ilk başarda yardımcı oyuncu ve Joker'in kız arkadaşı olarak düşünülmüştü. Ama şaşırtıcı şekilde hayranların ilgisini çekti ve böylece star statüsüne yükseldi. Quinn karakteri, DC 'nin Wonder Woman'ı
kadar köklü ve prestij sahibi olmasa da, Quinn'in kitapları Amazon'da ve yayınevlerinde yok sattı.
Karakter ile Marvel'in Deadpool'u arasında benzerlikler var. Her ikisi de bir yandan manyak ve eğlenceli hikayeler eşliğinde bir filmde olduklarını belli ettikleri hareketler veya konuşmalar yapıyorlar ve nihilistler.