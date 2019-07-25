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25 Temmuz 2019 10:53

Harriet filminden fragman yayınlandı!

Gerçek bir hikayeyi anlatan biyografi türündeki Harriet filminden fragman yayınlandı.


Başrolünde Tony ödüllü Cynthia Erivo'nun yer aldığı biyografik dram filmi "Harriet"ten yeni fragman geldi. Film, Özgürlük Savaşçısı olarak tanınan Harriet Tubman'ın hayatını anlatıyor. Kasi Lemmons'ın imzasının bulunduğu filmin fragmanında Harriet Tubman'ın ırkını özgürleştirmek için verdiği savaşa tanıklık ediyoruz.


El Royale'de Zor Zamanlar, Dul Kadınlar, Step gibi yapımlardan tanıdığımız, ayrıca Broadway'de gerçekleştirdiği performanslarıyla ve The Purple Color oyunu ile Tony ödülünün sahibi olan başarılı oyuncu Cynthia Erivo'nun başını çektiği filmin oyuncu kadrosunda Leslie Odom Jr., Jennifer Nettles, Joe Alwyn ve Clarke Peters gibi isimler yer alıyor.



Köle olarak doğan ve yetişkinliği sırasında kaçarak başka bir yere taşınan Tubman, ailesini hiçbir zaman unutmamış ve onları da kurtarmak için evine geri dönerek özgürlük mücadelesine girişir. Çevresindeki insanların yardımıyla toplamda on üç kez silahlı mücadele vererek onlarca köleyi ve aileyi özgürleştirir. Ayrıca Tubman Amerikan İç Savaşı sonrasında kadın hakları üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.




"Harriet", 1 Kasım 2019 tarihinde vizyona girecek.


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