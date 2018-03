Harry Potter serisi, 2000’lerin en gözde serilerinden biriydi. Belki de en iyisi. Böylesine geniş bir hikayeye ve uzun çekim sürelerine sahip olmanın elbette zorlu yanları var. Biz de bu zorlu yanları sizin için derleyip, “Harry Potter setlerinde gerçekleşen inanılmaz olaylar” serisi yapalım dedik.





Hogwarts treni

Hogwarts'a giden trene herhalde hepimiz binmek istemişizdir. Ancak bu "var olmayan peron"u bulmamız pek kolay olmayacaktır. Yine de bazı insanların Harry Potter sevgisi, gerçekliği aşmış olacak ki Hogwarts'a giden trene iki defa saldırı yaşandı. En azından Harry içerde değildi, buna şükretmek lazım. Şaka bir yana, gerçekten film çekimlerinde kullanılan trene 2003 ve 2007 yılında iki ayrı saldırı düzenlendi. İlkini sadece birkaç sprey boya çizimi ile atlatan tren, ikinci seferinde çocukların gazabına uğradı. Yaşları 12-14 arası değişen on çocuk, acil çıkış çekiçleri ile trenin camlarını indirdi. Harry Potter hayranları tarafından ihbar edilen çocuklar trene, maliyeti 50 ile 75 bin dolar arası bir hasar çıkarttılar.





Emma Watson’un Millie’si

Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın çekimlerine dönüyoruz. Şimdinin genç erkek ve kadınları olan Hogwarts büyücülük okulu öğrencileri o zamanlar daha çocuktular. Başına bir felaket gelecek Hermione rolündeki Emma Watson ise henüz 11 yaşındaydı. Film çekimleri sırasında hayatı boyunca unutamayacağı dostunu, Millie'yi kaybedecekti. Millie kim diyecek olursanız o, Watson'un küçük hamsterıydı. Tabi bu onun için fazlasıyla üzücü bir olaydı. Muhtemelen sanat departmanı, oyuncuyu biraz olsun rahatlatmak adına hamster için, içi kadife astar kaplamalı bir tabut yaptılar. Watson'un yıllar yıllar sonra yapacağı feminist söylemleri arasına sıkıştırılmış, "Huzur içinde uyu Millie, bu senin içindi." cümlesi artık size daha anlamlı gelebilir.





Harry’nin bir küçük hatasıyla Harry Potter serisi az daha bitiyordu

Harry Potter ve Ateş Kadehi, Triwizard turnuvasından ötürü serinin, en keyifli sahnelerini içinde barındırıyordu. Örneğin turnuvanın ikinci ayağı olan su altı yarışı, nasıl bir bölümdü o öyle? Ancak her güzel şeyin arkasında belli zorlukların da yattığı bir gerçektir. Şimdiki filmlerin bilgisayar teknolojisi ile her şeyin hazırlandığını göz önüne aldığımızda Harry’nin, gerçekten suyun altına girdiğini düşünmezdiniz. Ancak su altı eğitmenlerinde idman yaptırılan oyuncu, bir İngiliz gölüne girmese bir su deposunda su altı sahnelerini çekti. Daniel Radcliffe’nin eğitmen ekibi arasında kurduğu diyalogun el işaretleri ile yapılacağını herhalde hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Yani Radcliffe ne kadar iyi bir öğrenci de olsa küçük bir hareketi yanlış şekilde canlandırmamalıdır. Yoksa eğitmenler Radcliffe’nin, “boğuluyorum” ikazını, “Evet çok iyiyim.” diye anlayabilir. Ki böyle de oldu. Radcliffe işaretleri karıştırdı ve ölümden döndü.





Daniel Radcliffe’nin dublörü, artık dublörlük yapamayacak

Dublörler, film çekimlerinin tüm cefasını çekerken tüm beğeniyi, beyazperdenin parlayan yüzleri aktör ve aktrisler alıyor. Her ne kadar adaletsiz bir sistemmiş gibi gözükse de ne yazık ki gerçekler böyle. Sinema dijitalleşip set ortamlarının rahata kavuştuğunu düşünüyorsanız aslında biraz yanılıyorsunuzdur. Çünkü Daniel Radcliffe’nin dublörü David Holmes, neredeyse sette ölüyordu. Listenin bir önceki başlığında olduğu gibi bir suda boğulma atlatmadı. O “Ölüm Yadigarları”nın ilk filminin çekimlerinde boynunu kırdı ve hala tekerlekli sandalyeden kurtulamadı. Kişilerin başlarına gelen felaketlerde bile bahtsız olan taraf yine dublörler oluyor.





Hogwarts alevler içinde

Ölüm Yadigarları’nın çekimlerinde, özel efekt amacıyla kurulmuş bir dekor az daha önüne geçilemez bir yangına sebebiyet veriyordu. Havai fişek benzeri bir mekanizma çıkarttığı yangın sırasında sete, oyuncular henüz gelmemişti. Ancak 40 dakika boyunca 100 kişilik bir film ekibi yangına maruz kaldı. Şans eseri Hogwarts’ın yalnızca maketi hasar gördü, yani gerçek sahne tasarımı için kullanılan mekana herhangi bir ateş sıçramadı. İtfaiyenin ateş söndükten sonra olay yerine gelmiş olması da ayrıca manidardır.





Yeni yönetmen, yeni kurallar

Chris Columbus, ilk iki Harry Potter filmini yönetmişken, daha sonra “Children of Men” ve “Gravity” gibi büyük filmler çekecek olan Alfonso Cuaron, serinin üçüncü filminde yönetmen koltuğuna oturdu. Yönetmen, artık rollerini “sular seller” gibi ezberlemiş olan Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’ten beklenmedik bir istekte bulundu. İki filmde de canlandırdığı karakterler ile alakalı sayfa sınırlaması olmayan bir metin yazmalarını istedi. Tahmin edin sonuçlar ne oldu? Bu üç oyuncu tam da filmde canlandırdığı karakterlere benzer kağıtları yönetmene teslim ettiler. Watson 16 sayfa ile “parlak öğrenci” olduğunu kanıtlarken Radcliffe bir sayfa yazmakla yetindi. Nasılsa o seçilmiş çocuktu. Grint ise türlü bahaneleri öne sürüp tek kelime bile yazmadan bu egzersizden ayrıldı.



AHMET TOĞAÇ