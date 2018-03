Harry Potter'ın çocuğu oldu

Bir nesil Harry Potter ve onun büyülü hikayesiyle büyüdü. J.K. Rowling'in 7 kitabından uyarlanan 8 film, 7'den 70'e herkesi kendine hayran bıraktı. Bu yaz Harry'nin hikayesinde 19 yıl ileriye atlayacak ve üç çocuk babası bir yetişkin olan Harry ile karşı karşıya kalacağız.







Ancak bu sefer "büyümüş" Harry Potter'i sinema salonlarında görmeyeceğiz. Şaşırdınız öyle değil mi? Muhtemelen bu haberi duyan her kişi Harry Potter'in tiyatroya uyarlanışı şaşkınlıkla karşılamıştır. İşte karşınızda bu tiyatro eserinde oyanacak yeni Hermione'ler, Ron'lar, Malfoy'lar ve onların çocukları.







İşte bu yapımının yani J. K. Rowling bu son projesi olan Harry Potter and the Cursed Child'ın oyuncu fotoğrafları yayınlandı. Jamie Parker Harry'i, Poppy Miller Ginny'yi ve Sam Clemmett onların oğlu Albus karakterine hayat verecek. Karakterlere hayat veren oyuncular her ne kadar çok tanınan isimler olmasa da karakterlerin yeni hallerine oturduğu gözüküyor. Özellikle yetişkin Harry'nin oldukça tatmin edici bir havası var.







Ancak oyuncu üzedukç hararetli. Çünkü Emma Watson'un cadukç hararetli. Çünkü Emma Watson'un canlandırdığı Hermione'ye fiziken uzaktan yakından benzemeyen bir karakterin Harry Potter evreninde nasıl karşılanacağı merak ediliyor.







Oyun 30 Temmuz'da Londra'da izleyiciyle buluşacak. 31 Temmuz'daysa mağaza raflardaki yerini alacak. Ancak Türkiye'de herhangi bir satışın olup olmaycağı henüz belli değil. Kim bilir belki Kevin Spacey'nin 5. Henry oyununu gibi bu da yerli seyirci ile bir zaman sonra buluşabilir.







AHMET TOĞAÇ