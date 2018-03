Havaalanlarında geçen 6 çarpıcı film

Atatürk Havalimanına yapılan saldırının üzerinden tam bir ay geçti. Bu menfur saldırı pek çok insanın canına kıyarken geri kalanların üzerinde ise büyük bir endişeye yol açmıştır. Böyle bir acının yaşanmamasını bunların bir "film" olmasını öyle çok isterdik ki. Ne yazık ki bu yaşadıklarımız gerçek ancak bu olaydan daha önce benzeri şeyleri kurgulayan sinemacılar da yok değil. Hem biraz kafamızı dağıtmak hem de konuyu genişletmek adına havalimanı ve uçak temalı filmleri sizim içim derledik. Bu yapımların birçoğu gergin atmosferlerde geçse de hiçbir kurgu "seyirciyi" gerçek kadar etkileyemez.





Airport - 1970

Özellikle uçak temalı felaket filmlerinin babası olarak kabul edilen film, ismiyle bile bu halini net bir şekilde ortaya koyuyor. Türe dair kalıpları belirleyen film, hava muhalefeti nedeniyle havalimanında belli zorluklar yaşayan personeller bir uçağın kaçırılması ile kendilerini daha sıkıntılı bir durumun içinde bulurlar. Havalimanının tekrardan normal düzenine kavuşma hikayesi zaman zaman aksiyonunu artırsa da modern seyirciyi kitlesine sıkıcı gelmektedir. Ancak çıktığı dönemde insanları sinema salonlarına çekmeyi bilmiş ve bütçesinin on katı kadar hasılatı sadece Amerika'da yapmıştır.

Listenin öteki filmlerine nazaran çok daha eğlenceli bir yapım olan Terminal, New York havalimanında mahsur kalan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Bu adam, tam terminaldeyken kendi ülkesinde darbe olur. Bu yüzden de ne Amerika'da serbestçe dolaşabilmekte ne de ülkesine dönebilmektedir. Terminalde sıkışıp kalan adam ilk başlarda bir çıkış yolu ararken zaman içinde mekana adapte olmaya başlar. Yurtsuz kalan bu adam insanlarım seyahet noktası olarak gördüğü bir yeri yani havalimanını yurt edinir. Yurt edinme olgusunu akıcı bir hikaye ile beyazperdeye aktaran film felsefesini en basit açıklama ile "İnsanın memleketi doğduğu yer değil doyduğu yerdir." deyimine dayar.Türkçesi "Uçuş Planı" olan filmde bir annenin, devasa bir uçakta kaybolan kızını arama hikayesini anlatır. Kocası Berlin'de vefat eden kadın, kocasının cenazesini New York'a götürmek kızı ile beraber yolculuğa çıkar. İşte bu yolculukta annenin kısa bir uykusunda kız ortadan kaybolur. İki katlı uçakta kızını arayan kadına hostesler deli gözüyle bakmaya başlar. Çünkü ne kızının bir kaydı vardır ne de uçağı bindiğine dair bir iz. Anne büyük bir endişe ile kızını ararken ilk önce annenin gerçeğine inanan seyircinin, zaman zaman şu soruyu aklından geçirmemesi işten bile değil, "Acaba kadın gerçekten kocasını kaybetmenin travmasıyla delirdi mi?".11 Eylül saldırıları Amerika tarihinin gelmiş geçmiş en şiddetli saldırılarından biridir. Tüm Amerikan halkını üzerinde büyük bir endişe uyandırmıştı. Bu yüzden ülke, saldırının müsebbibi olan Müslüman örgüt yüzünden tüm Müslümanlara karşı bir tutum sergilemeye başlamışlar. Ancak bu olayın henüz yaşanmadan öncesinde gerçekten ne yaşandı. İkiz kulelere vuran uçakların içinde eylemciler o uçağı nasıl kaçırdı? Uçağın içinde neler yaşandı? Eğer bunları kurmaca bir evren içinde merak ediyorsanız filmr göz atmanız gerekir.Hayatı sürekli uçmakla geçen bir kaptanın hikayesini anlatır. Aynı isimli romandan uyarlanan film Türkçe'ye "Aklı Havada" olarak çevrilmiştir. Çünkü film, sürekli "bulutların üzerinde dolaşan" bir adamın kendini bulma yolculuğuna odaklanır. Tüm yaşantısını bir valize sığdıran adamın havalimanından başka ayak bastığı kara ve otellerden başka konakladığı yer yoktur. Bu kaptanın hayat ile gerçek bağlar kurmasını sağlayan kişi bir kadın. Tahmin edeceğiniz üzere aşık olduğu bir kadın. Ancak film yakışıklı esas oğlanın ve güzel kızın oynadığı bir romantik komediden çok uzakta. Film daha çok işine fazla bağlanmış bir adamın havalimanı gibi sürekli seyahet halinde olan bir mekandan kurtulup, gerçek manada yuva bulma macerasını anlatır.Yerden metrelerce yüksekte bir uçak ve uçağın içinde bir terörist. Malum daha önce de bahsetmiş olduğumuz 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'da "uçakta terör" korkusu iyice artmıştır. Non-stop da bu halkın korkunun açığa çıkmış halidir. Çünkü filmde uçak içinde kimliği belirsiz bir terörist ve bu teröristin irtibata geçtiği emekli bir hava kuvveti askeri vardır. Terörist eğer istekleri yerine getirilmediği takdirde her yirmi dakikada bir birini öldüreceğimi söyler. Ancak tüm bunları emekli askerin ağzından duyan yolcular başta panik olurken ilerleyen zamanlarda askerin, terörist olduğuna dair şüphe duyarlar. 11 Eylül saldırılarında olduğu gibi her şeyi devletin söyleminden öğrenen halk savaş oklarını ilk önce devletin terörist diye tanıttığı gruba yöneltmiştir. Daha sonra belli bir kesim, bu saldırıyı devletin kendi kendine düzenlediği bir eylem olarak niteleyerek bir komplo yaratır. Halk üzerindeki bu paranoyik halin dışavurumu ise filmin şüphe atmosferini oluşturur.AHMET TOĞAÇ