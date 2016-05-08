Havada süzülürken Quidditch oynadılar

Birçoğumuzun ya çocukluğu ya da gençliği Harry Potter'ın hikayeleriyle geçti. Harry'nin sihirleri, hem romanlarında hem de filmlerinde bizi büyülemişti. Bunun yanında seneler boyunca süregelen seri, kendisine ciddi bir hayran kitlesi oluşturdu.







Son günlerde bu hayran kitlesinin ağzını açık bırakacak bir olay gerçekleşti. Serbest düşüşçü diye adlandırabileceğimiz bir grup, büyücülüğün ve belki de normal hayatın en muhteşem oyununu oynadılar: "Quidditch". Ve sonuçlar tahmin edebileceğiniz üzere muhteşemdi.







Başarılı bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Havada uçan bunca adamdan böyle başarılı bir çekim çıkarmayı takdir etmemek elde değil. Gözlerimiz "Snitch"i arasa da oyuncuların birbiri arasındaki çekişmeleri ve "uçan süpürgeleri" ile yaptıkları hareketlere hayran olmamak imkansız.







Gerçek hayatta Quidditch oynama fikri bile muhteşemken, bunun gerçekten başarılmış olması durumu daha da inanılmaz kılıyor. Hiç Harry Potter izlemeyen hatta seriden hoşlanmayan biri bile bu maçın fazlasıyla eğlenceli olduğunu inkar edemez.







Tabi ki orjinaline göre birçok eksiklik var ama gerçek hayatta Quidditch izleme fırsatını bile bize sunması bunları görmezden gelmemize yetiyor. Kim bilir, belki de havada süzülen bu oyuncular yakında Hogwarts'tan davet mektuplarını alırlar.







AHMET TOĞAÇ