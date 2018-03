Hayat Dersleri Veren En İyi 9 Film

EMMY ÖDÜLLERİ'NDE FAVORİ KİM?



Filmleri hepimiz farklı sebeplerden izleriz. Bazılarımız aksiyon arar bazılarımız hüngür hüngür ağlar bazılarımız da bir mesaj arar. Hayat dersi veren ve düşünceleirmize dokunmak isteyen birçok ünlü sinema yapımını aynı şekilde birçok insanı derinden etkilemiştir. Hayat dersi veren en anlamlı 9 filmi sizler için listeledik.

Guguk Kuşu - One Flew Over the Cuckoo's Nest









Jack Nicholson'un başrolünde bulunduğu 1975 yapım ABD filmi sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösteriliyor. Akıl hastası numarası yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir hastaneye sevk edilen kurnaz bir karakter olan Randle Patrick McMurphy'nin akıl hastaları arasındaki diyaloğu ve kaçma planlarının yaşandığı filmde birçok diyalog ve olayda yaşama dair unutulmaz dersler veriliyor. Filmin yönetmenlik koltuğundaysa Milos Forman bulunuyor.



Rain Man - Yağmur Adam









Barry Levinson yönetmenliğinde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında Oscar Ödülü kazanan Yağmur Adam başrollerinde Tom Cruise ve Dustin Hoffman ile birlikte beyaz perdede devleşmişti. Babası ölünce mirası hiç görmediği otistik matematik dehası diğer oğluna bırakınca paraya ortak olmak isteyen Charlie'nin abisini akıl hastanesinden kaçırarak ülkeyi dolaştırmayı hedefler. Bu yolculuk sırasında kendisini keşfeden ve büyük hayat dersleri alan Charlie ile fazla şey öğreniyoruz.



Esaretin Bedeli - The Shawshank Redemption









Her şeye rağmen yaşamın bitmediğini anlatan bir hapishane filmi olan ve IMDB'nin gelmiş geçmiş en iyi 250 film listesinde ilk sırada bulunan Esaretin Bedeli filminde haksız yere karısını öldürdüğü için hapse atılan bir adamın hayatta kalma ve hapishaneden kaçma mücadelesini izliyoruz. Birçok olay ve görüş hakkında büyük dersler veren filmde özellikle suçlular arasında yaşanan diyaloglarda birçok ders almamız mümkün. Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer alıyor.



Can Dostum - Good Will Hunting









Yönetmenliğini Gus Van Sant'ın yaptığı senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazmış olduğu filmin başrollerinde Robin Williams, Matt Damon ve Ben Affleck bulunuyor. Oscar ödüllü filmde Will Hunting adındaki gir genç üniversitede hademelik yapmaktadır. Çok zeki ve öğrenmeyi seven bir genç olan Will bir kavga sonucu hapishaneye atılır ve matematik öğretmenin imdadıyla kurtarılarak yeni bir maceraya başlarlar.



Dövüş Kulübü - Fight Club









David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Brad Pitt ve Edward Norton'un yer aldığı Chuck Palahniuk'in aynı adlı romanının beyaz perde uyarlaması olan filmde Tyler Durden yeni dünya ve insanları ele geçiren kapitalizmle doğan mutsuzluğu gözler önüne seriyor. Filmde ayrıca Helena Bonham Carter ve Jared Leto gibi tanıdık yüzleri görmek de mümkün.



Yedi Yaşam - Seven Pounds









Başrollerinde Will Smith, Rosario Dawson ve Woody Harrelson gibi isimlerin olduğu 2008 yapımFilmde Tim Thomas adlı geçmişi acılarla dolu bir vergi memurunun çeşitli sağlık sorunları bulunan 7 kişiye yardım etmesi ve içlerinden birine aşık olması anlatılıyor. Yine birçok hayat dersi veren film birçok insan üzerinde büyük etkiler bıraktı. Filmin yönetmenliğine Gabriele Muccino bulunuyor.



3 Aptal - 3 İdiots









Başrollerinde Aamir Khan, Kareena Kapoor, Sharman Joshi, Boman Irani ve Madhavan bulunan Bollywood filmi 3 İdiots, Rajkumar Hirani yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılmıştı. Film Hindistan'ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken eğitim sistemini eleştiriyor. Ayrıca 3 arkadaş arasında geçen dostluklar ve unutulmaz replkilerden birçok hayat dersi çıkarıyoruz. Bu güzel yapım Hindistan'da en çok gişe getiren film olarak yerini alıyor.



My Nam is Khan









Amerikan - Hint ortak yapımı bir film olan My Name is Khan bizi önyargılarımızdan kurtulmaya teşvik eden normal seviyenin üstünde bir film. Karan Johar'ın yönetmenlik koltuğunda bulunan yapımın başrollerinde Shahrukh Khan ve Kajol bulunurken dünyanın terörist olarak gördükleri müslümanların hepsinin 'terörist' olarak algılanmasının yanlış olduğunu, toplumları önyargılarımıza göre yargılamamamız gerektiği açık şekilde anlatılıyor.









Umut Işığım - Silver Linings Playbook









Son olarak Umut Işığım, David O. Russell'ın yönettiği ABD romantik komedi-drama filmininin başrollerinde Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver ve Chris Tucker bulunuyor. Eski bir tarih öğretmeninin karısına ulaşabilmek için aile yemeğinde bir kadınla tanışır. Fakat her şeytarih öğretmeninin planladığı gibi gitmez ve tanıştığı kadınla birlikte kendisine yeni bir umut ışığı doğar.



