Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
3 Ağustos 2018 10:14

Hayatı belgesel oluyor

Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.


Kadınlar Halk Fırkasını kuran, hayatı boyunca 20 roman ve 300 hikayeye imzasını atan Nezihe Muhiddin'in hayatı Ümran Safter'in yönetmenliğinde "Nezihe: Unutulan Bir Kadının Gerçek Hikayesi"adlı belgesel filme aktarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlananbelgeselin çekimleri başladı.


Senaryosu Ahsen Diner tarafından kaleme alınan uzun metraj belgesel filmle, Muhiddin'in mücadelesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Belgeselde, Nezihe Muhiddin'in hüzünlü bir sonla biten hikayesi anlatılırken, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de ışık tutuluyor.

Gala gösteriminin 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yapılması planlanan filmin tarih danışmanlığını Yaprak Zihnioğlu'nun üstleniyor.

Ekim Medya tarafından hayata geçirilen film, daha önceAra Güler’in hayatını anlatan "İstanbul’un Gözü" belgeselinin yanı sıra "Sevan Bıçakçı: İstanbul'u Mücevhere Sığdıran Usta" ve "Saraydan Bakmak" isimli belgeselleri seyirciyle buluşturan ekip tarafından hazırlanıyor.

Görüntü yönetmenliğini Bertan Özer'in üstlendiği belgesel filmde, Nezihe Muhiddin'i tiyatro sanatçısı Aysel Yıldırım canlandırıyor.

"Nezihe: Unutulan Bir Kadının Gerçek Hikayesi", kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden, Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran, hakkında davalar açılan ve hayatına 20 roman, 300 hikaye sığdıran ve bir akıl hastanesinde yalnız başına vefat eden Nezihe Muhiddin'in hayatının her dönemini yansıtmaya hazırlanıyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir