Hayatını kaybeden Nezih Tuncay'ın 5 filmi

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nezih Tuncay'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Dün yoğun bakıma alınan oyuncunun oğlu, kişisel Facebook hesabından akciğer zaattürresi geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu belirtmişti. Tiyatro ile büyüyüp daha sonra sinema filmlerine ve televizyon dizilerine uzanan kariyeriyle oldukça ilgi çeken Nezih Tuncay, birçok önemli filmde ünlü isimlerle rol almıştı. Kariyeri Denekuşu Kabare ile büyük bir yükselişe geçtikten sonra da sinemayı bırakmayan ünlü oyuncunun en iyi filmlerini derledik. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.





Kaptan (1984)





Nezih Tuncay'ın rol aldığı ilk film olan Kaptan, Zeki Alasya'nın yönetmenlik yaptığı birkaç filmlerden birisi. Orhan Gencebay ve Hülya Avşar'ın başrolleri paylaştığı film, Orhan Kaptan'ın başından geçenleri, oldukça duygusal bir dille ele alıyordu.

Orhan Gencebay'ın canlandırdığı Orhan Kaptan'ın gemisine haciz gelmesiyle başlayan süreçte oldukça ilginç bir aşk doğar. Orhan, gemisine gelen icradan kurtulmak için alacaklısının yanına gitmek isterken yolda Melek'le (Hülya Avşar) karşılaşır. Melek'i kamyonetine alıp yola devam eder. Melek, alacaklının kızıdır ve tüm bunlar oldukça şaşırtıcı bir aşka yol açar. Nezih Tuncay bu filmde icra memurunu canlandırıyordu.

Patron Duymasın (1985)







Kaptan'dan bir yıl kadar sonra, yine Zeki Alasya'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bir diğer yapımda Nezih Tuncay karşımıza çıkıyor. Türk sinemasında Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisinin rüzgarı gittikçe hızlı bir şekilde esmekteyken çekilen bu film, hem ikilinin başarısını perçinlemiş; hem de Nezih Tuncay'ın sinemaya daha da ısınmasını sağlamıştı. Devekuşu Kabare, sinemada da güçleniyordu.Patron Duymasın'ın senaryosu, 1980 yapımı Colin Higgins filmi 9 to 5'ın bir tür uyarlamasıydı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar, kendilerine kötü davranan patronlarını kaçırır. Bu arada, ikiliye patronun sekreteri de yardım eder. Devekuşu Kabare'nni bu filme tek katkısı Nezih Tuncay ve Zeki-Metin ikilisi değildi elbette. O dönemin oldukça popüler isimlerinden Sami Hazinses, Güzin Doğan, Ferdi Altuner, Cihat Tamer gibi birçok ünlü oyuncu, filmin kadrosunda yer alıyordu.





Dikenli Yol (1986)





O dönem Devekuşu Kabare, sinemaya oldukça yoğunlaşmış durumdaydı. Yine Zeki Alasya'nın yönetmenlik denemelerinden birisi olan Dikenli Yol, oldukça güçlü bir oyuncu kadrosuna sahipti. Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Mine Baysan, Eşref Kolçak gibi çok ünlü ve rüştünü ispatlamış isimlerle rolleri paylaşıyordu bu sefer de Nezih Tuncay. Bu dramatik filmde 12 Eylül öncesinde siyasi olaylara karşışan Hüseyin'in hikayesi anlatılıyordu. Hüseyin, karıştığı siyasi olaylar nedeniyle ağabeyinin ölümüne neden oluyor ve film bu ölüm üzerinden ilerliyordu.









Dünyanın En Güzel Kokusu (2016)





Senarist ve Yönetmen Uğur Yağcıoğlu'nun Rıza Kocaoğlu ile Tuba Ünsal'ı buluşturduğu yapım, 2016'nın dikkat çeken filmlerinden biriydi. Yönetmen Uğur Yağcıoğlu dün Mynet Sinema'ya Nezih Tuncay'la ilgili konuşarak bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediğini söylemişti. Kendisinin hem izleyicisi hem de çalışma arkadaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek de söylerine devam etmişti. İki yakın arkadaşın çocuk sahibi olmak için anlaşmalı bir evlilik yapmasını konu alan film, oldukça dikkat çekmiş ve 2016'nın Türk filmleri arasında sıyrılabilmişti. Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu'nun dışında kadrosunda Burak Altay, Açelya Akkoyun, Esra Ruşan, Feriha Eyüboğlu gibi birçok ünlü ismi de barındırıyordu.

Ömerçip (2002)





Başrollerinde Mehmet Ali Erbil ve Aşkın Nur Yengi'nin bulunduğu bu Yeşilçam parodisi, o dönem çok tartışılmıştı. Üstelik bu filmin de yönetmenliğini Zeki Alasya üstlenmişti. Bir Yeşilçam parodisi, hem de 2000'lerde yapılınca oldukça dikkat çekti. Film genel olarak beğenilmese ve mizahi yönü zayıf bulunsa da, nasıl olduysa film kendine bir şekilde yer edindi ve izlememiş olanlar için bile hiç değilse bilinirlik yakaladı. Dönemin magazin yayıncıları tarafından oldukça desteklendiğini de hatırlıyoruz. Ancak Ömerçip de Mehmet Ali Erbil'in IMDb'deki makus kaderini yenmeye yetmedi. Güçlü oyuncu kadrosu bile bu konuda yetersiz kaldı.Yeşilçam'la ilgili tüm klişelerin ve tüm bilindik şakaların yapıldığı filmde Nezih Tuncay da küçük bir rol üstleniyordu.