Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nezih Tuncay'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Dün yoğun bakıma alınan oyuncunun oğlu, kişisel Facebook hesabından akciğer zaattürresi geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu belirtmişti. Tiyatro ile büyüyüp daha sonra sinema filmlerine ve televizyon dizilerine uzanan kariyeriyle oldukça ilgi çeken Nezih Tuncay, birçok önemli filmde ünlü isimlerle rol almıştı. Kariyeri Denekuşu Kabare ile büyük bir yükselişe geçtikten sonra da sinemayı bırakmayan ünlü oyuncunun en iyi filmlerini derledik. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.
29 Haziran 2016 17:05
Hayatını kaybeden Nezih Tuncay'ın 5 filmi
Bugün hayatını kaybeden Nezih Tuncay, Türk sinema tarihine birçok özel filmle ismini yazdırdı.
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Nezih Tuncay'ı yönetmeni Uğur Yağcıoğlu anlattıhaber 28 Haziran 2016
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- Küçük Kahramanlar
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- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
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- Sevgisiz
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