17 Ağustos 2018 13:00 Hayatını kaybeden Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri mi dönüyor? Paul Walker’ın kardeşleri Caleb ve Cody Walker’dan dikkat çeken açıklamalar.

Hızlı ve Öfkeli serisiyle tüm dünyada tanınan ve sevilen bir isim haline gelen Paul Walker, 2013 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu. Ağabeyleri Paul Walker’ın ölümünün üzerinden 5 yıl geçtikten sonra konuşan kardeşleriCaleb ve Cody Walker, Hızlı ve Öfkeli film serisinde canlandırdığı Brian O’Conner karakterine yeniden hayat vermek istediklerini dile getirdi.

Associated Press’e konuşan Walker kardeşler, ilerideki filmlerde ağabeylerinin yerine geçmenin hayalleri olduğunu ve kısa bir an da olsa onu canlandırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirttiler.

Henüz 40 yaşındayken hayata veda eden Paul Walker’ın hayatı belgesel haline de getiriliyor. Paramount Network ve Entertainment tarafından hazırladığı projede, ABD'li oyuncu Paul Walker’ın rol arkadaşlarının ve onu en iyi tanıyan arkadaşlarının röportajları bulunacak.

I Am Paul Walker ismini taşıyacak belgeselde Walker film kariyerinin yanında, dünya okyanusları ve deniz hayatı ile ilgili tutkusuna ile Haiti depremi sonrasında düzenlediği yardım çalışmalarına da yer verilecek.

I Am Paul Walker belgeselinin fragmanını izlemek için tıklayın!