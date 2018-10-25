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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Ekim 2018 12:27

Hayattan asla umudunu kesme!

Sandra Bullock’un başrolünü üstlendiği, Netflix yapımı Bird Box’un resmi fragmanı yayınlandı.


Yönetmen koltuğuna Susanne Bier’in oturduğu, senaryosu Eric Heisserer’in kaleminden çıkma Bird Box’un ilk fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Oscar ödüllü Susanne Bier imzalı yeni bir gerilim filmi olan Bird Box'ta Trevante Rhodes, Sarah Paulson ve John Malkovich gibi birbirinden ünlü isimleri içeren ekibe başrolde Oscar ödüllü Sandra Bullock eşlik ediyor.


Gizemli bir güç, dünya nüfusunun büyük bir kısmını yok edince geriye tek bir gerçek kalır: Onu görürsen, kendini öldürürsün. Bilinmezliklerle dolu bir yola giren Malorie; aşkı, umudu ve yeni bir hayata başlama fırsatını bulsa da işler istediği gibi gitmez. Şimdi, iki küçük çocukla birlikte sığınabilecekleri tek yere doğru tehlikeli bir nehir boyunca kaçmak zorundadır. Hayatta kalmak için çok tehlikeli bu iki günlük yolculuğu gözleri kapalı halde tamamlamaları gerekecektir.


Bird Box 21 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te!



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