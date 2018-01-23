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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Ocak 2018 13:03

Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez yeniden beraber!

Beraber rol aldıkları Med-Cezir dizisinde oldukça beğeni toplayan ikili yine aynı projede yer alacaklar.

İnternet dizileri son dönemde oldukça revaçta. Fi dizisinin popülerlik yakalamasının ardından birçok kaliteli internet dizisi izleyiciyle buluşmaya başladı. Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez beraber rol aldıkları ve iki sevgiliyi canlandırdıkları Med-Cezir dizisinin ardından 3 yıl sonra bir internet dizisi için bir araya geliyorlar. Beraber rol alacakları dizinin adı Dudullu Postası.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı dizide,Hazar Ergüçlü; güzel, hazır cevap ve orantısız bir zekaya sahip olan Melis’e, Taner Ölmez ise Melis’e ulaşmaya çalışan, delikanlı ve temiz kalpli Tayfur’a hayat verecek.Absürd komediyle polisiyeyi birleştiren “Dudullu Postası” yakında yayın hayatına başlayacak.

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