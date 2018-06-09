Haziran ayında yazlık sinema!



Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde 29 Mayıs'ta başlayan yazlık sinema günleri tüm hızıyla devam ediyor.

29 Mayıs Salı akşamı ilk izlenen film Kıvanç Sezer imzalı Babamın Kanatları oldu. Yönetmenin de filmden sonra söyleşi için merkezde bulunduğu aktivitede yönetmene pek çok soru ve tebrik geldi.

5 Haziran Salı akşamı, Dilek Çolak imzalı Hemşire, Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlendi.

Başka Sinema'nın da katkıda bulunduğu seçkiden bir film olan Asghar Farhadi imzalı Geçmiş adlı film 12 Haziran'da izlenecek. 19 Haziran'da ise başarılı yönetmen Ümit Ünal'ın da katılımıyla 2002 yapımı filmi 9 izlenecek. Haziran'ın son haftası ise bir Latin Amerika filmi olan Gloria, Başka Sinema katkılarıyla Büyükada'da izleniyor olacak.

Yer sayısı sınırlı olduğundan ben@meliszararsiz.com adresine e-posta göndererek ücretsiz gösterimler için yer ayırtabilirsiniz.