HBO dizisi Westworld ile ilgili bilmediğiniz 8 şey

Westworld, HBO'nun yeni bombası. Henüz üçüncü bölümü yayınlandı ve oldukça ses getirdi. Western ve bilim kurgu filmlerinin fantastik bir karışımını sunan dizi, güçlü bir oyuncu ve yapımcı kadrosuna da sahip. Bu sayede şimdiden göz kamaştırmayı başardı. Veep, Game of Thrones ve Silicon Valley gibi ödüllü ve çok popüler birçok diziyle ortalığın tozunu attırmaya devam eden HBO'nun son alametifarikası olarak görülen diziyle ilgili beklenti yüksek. Bu saydığımız dizilerin içinde bile en iyi olması ihtimalinden söz ediliyor. Erken konuşmuş olmak istemeyiz ama bunu başarırsa Westworld, çok daha büyük bir gürültü kopartacak gibi görünüyor. Üstelik dizinin henüz çok başında olsak bile Westworld bize, ilk üç bölümde bile aklımızın bir köşesine not etmek isteyebileceğimiz "bilinse iyi olur" denilecek ufak veriler veriyor. Bunları dizi hakkında konuşurken aklınızda tutmanızı öneriyoruz.









1. Dizinin yaratıcısı Jurassic World'ün de yaratıcısı











Michael Crichton, sürükleyici evrenler yaratmak konusunda oldukça başarılıydı. Jurassic Park ve Westworld kendisinin en iyileriydi. İkisi de tema parklar üzerine kurulu öykülerdi fakat birbirleriyle başka bir benzerlikleri yoktu. Michael Crichton bundan yaklaşık 40 yıl önce yarattı Westworld'ü. Ancak görüyoruz ki, öykü hala çok taze.







2. Piyano ikinci bölümde bir Radiohead şarkısı çalıyordu









Bu kaçırılması kolay küçük bir detay. Ama tabii eğer Radiohead hayranıysanız, işler değişir. İkinci bölümde piyanonun çaldığı ünlü Radiohead şarkısının "No Surprises" olduğunu fark ettiğinizi umuyoruz. Üstelik şarkının sözleri de, piyanonun çaldığı sahneye epeyce uyuyordu.









3. İlk sezonun bütçesi...









Game of Thrones ve Rome gibi dizileri yürüten HBO, şaşırtıcı derecede yüksek bütçeleriyle tanınıyor. Vinyl de ilk sezon sonunda iptal edilmişti, ancak onun ilk sezon bütçesi de 100 milyon dolardı. Şimdi Westworld'ün ilk sezonuna ayrılan bütçenin de 100 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Westworld'ü biraz istisnai tutalım, kostüm ve dekora harcandığını tahmin ediyoruz.







4. Bu üçüncü deneme









Westworld'ün öyküsü, oldukça ilginç ve epeyce dikkat çeken bir konu. Bu yüzden, Westworld'ün ilk uyarlanma girişiminin bu olduğunu düşünmek, epey yanlış olur. 1973 yılındaki ilk orijinal filmden 3 yıl sonra Futureworld adı verilen ikinci film vizyona girdi, ancak ilki kadar ilgi çekmedi. Bundan dört yıl sonra ise Beyond Westworld isimli bir dizi yayınlandı. Çok eleştirilen dizi yalnızca üç bölüm sürdü. Ancak 2016 yapımı Westworld'le ilgili henüz böyle bir durum söz konusu değil gibi görünüyor. Mutluluk verici.









5. Westworld'e gitmek çok pahalı







Herkes erişemesin, o parkta izdiham yaşanmasın, dizi setinin ciddiyeti kaybolmasın diye, parkı ziyaret etmenin bedeli 40 bin dolar olarak belirlenmiş. Üstelik bu, resmi internet sitesinde de yazan kesin fiyat.







6. Hemsworth kardeşlerin en büyüğü kadroda









Hemsworth kardeşler, Hollywood'un en popüler ikilisinden birisi şu an. Liam ve Chris Hemsworth, çok konuşuluyor. Ancak Hemsworth kardeşlerle ilgili bilmediğiniz bir şey var: En büyük kardeşleri! Luke Hemsworth, dizinin kadrosunda, güvenliğin yöneticisi Ashley Stubbs rolünde!













7. Miranda Otto o rol için düşünülüyordu











Sidse Babett Knudzsen (sağda), Theresea Cullen rolünde iyi iş çıkartıyor. Ancak Yüzüklerin Efendisi serisinden Miranda Otto'nun başlangıçta bu rol için düşünüldüğünü söylesek, nasıl olur? Evet, büyük haber elbette. Yüzüklerin Efendisi'nde Eowyn rolüyle çok dikkat çekmişti. Ancak kendisi Homeland dizisiyle Westworld'ün çekim takvimi çakıştığı için Westworld'de bu rolü alamadı.









8. Jenerik müziği











Adını pek fazla duymasak da Ramin Djawadi, Hollywood'da şu sıra büyük işler yapıyor. Öyle ki Alman-İranlı besteci, Game of Thrones gibi, Pacific Rim gibi, Matt Damon'un yeni filmi The Great Wall gibi birçok projede yer alarak işlerini ortaya koydu ve her anlamda jeneriklik işler yaptı. Şimdi de sırada Westworld var.