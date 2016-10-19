Westworld, HBO'nun yeni bombası. Henüz üçüncü bölümü yayınlandı ve oldukça ses getirdi. Western ve bilim kurgu filmlerinin fantastik bir karışımını sunan dizi, güçlü bir oyuncu ve yapımcı kadrosuna da sahip. Bu sayede şimdiden göz kamaştırmayı başardı. Veep, Game of Thrones ve Silicon Valley gibi ödüllü ve çok popüler birçok diziyle ortalığın tozunu attırmaya devam eden HBO'nun son alametifarikası olarak görülen diziyle ilgili beklenti yüksek. Bu saydığımız dizilerin içinde bile en iyi olması ihtimalinden söz ediliyor. Erken konuşmuş olmak istemeyiz ama bunu başarırsa Westworld, çok daha büyük bir gürültü kopartacak gibi görünüyor. Üstelik dizinin henüz çok başında olsak bile Westworld bize, ilk üç bölümde bile aklımızın bir köşesine not etmek isteyebileceğimiz "bilinse iyi olur" denilecek ufak veriler veriyor. Bunları dizi hakkında konuşurken aklınızda tutmanızı öneriyoruz.
19 Ekim 2016 16:09
HBO dizisi Westworld ile ilgili bilmediğiniz 8 şey
Yeni popüler dizimiz Westworld, yayınlanmaya başladığı günden beri dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak diziyle ilgili gözünüzden kaçtığını düşündüğümüzü şeyler var.
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