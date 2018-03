Heath Ledger'dan Brad Pitt'e: Oyuncusunu depresyona sokan roller

Oyunculuk pek de kolay bir iş değil. Her zaman, elinize verilen senaryoda oynamanız gereken rolle özdeşlik kurmanız ve neredeyse "o" olmanız gerekiyor. Bu, kolay bir deneyim değil elbette. Üstelik her film ya da dizi için bambaşka bir karaktere bürünmeniz gerekiyor. Bazı rollerin çok karmaşık bir kişilik yapısına sahip olduğu, dolambaçlı arka planlarının olduğu da açık. Peki ya bu durumda bir oyuncu, ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Eğer canlandırdığı karakter depresif bir karakterse, bunun oyuncuya yansımaları da inanılmaz oluyor haliyle. Onlar için üzülerek, tüm bu çabanın altında bir de ruhsal problemlerle boğuşan oyunculara bir saygı kuşağı gerçekleştirmek istedik.

Les Miserables'taki efsaneleşen ve kendisine Oscar kazandıran rolüne hazırlanmak için Hathawaty, öncelikle iki hafta süren yoğun bir diyete girdi. Çekimin son günlerinde artık açlıktan ölmek üzere gibi görünmesi gerekiyordu. Bu, fiziksel bir bağlılığa ihtiyaç duymasının yanında ayrıca duygusal olarak da oyuncuyu zorluyordu. Vogue dergisine verdiği bir röportajda "Kilom ve görünüşüm hakkında takıntılı bir hale gelmiştim. Çekimler bittiğinde kendim gibi hissetmem haftalarımı aldı." diyor. Oscar'la ödüllendirilmiş olsa da, Hathaway'in bu zorlukları bir rol için göğüslemiş olması müthiş derecede takdir edilesi. Özellikle de film, Victor Hugo'nun aynı adlı dev eserinden uyarlanmış müthiş bir proje olunca.

Brody de Anne Hathaway gibi fiziksel değişiklik geçirmek zorunda kalmıştı. Kendisi de tıpkı Hathaway gibi, bu filmle Oscar ödülü kazandı. Filmin çekimleri bittiğinde Adrien Brody, duygusal olarak çok yıpranmıştı ve oynadığı karakter ondan çok fazla şey götürmüştü.

Brad Pitt / Interview with Vampire

Brad Pitt, bu harika roman uyarlamasının altından da müthiş bir başarıyla kalkmıştı. Ancak ne yazık ki, kendisi de ruhsal problemler yaşadı. Öyle ki Pitt, filmi bırakmayı bile düşünmüş. Entertainment Weekly'e o günleri şöyle anlatıyor: "Acınası durumdaydım. Altı ay, müthiş bir karanlık içinde geçti. Kontak lensler, makyaj, oynadığım rol... Bir gün, iyice zorlanmaya başladım ve filmin yapımcısı David Geffen'i arayıp 'David, yapamıyorum artık. Bu projeyi bırakmam bana ne kadara patlar?' diye sordum. O da olanca sakinliğiyle '40 milyon dolar' dedi." Pitt elbette 40 milyon doları çöpe atmayı göze almayıp filmi bitirdi.

Daniel Day-Lewis / Hamlet

Daniel Day-Levis hali hazırda kendisini efsanevi bir oyuncu olarak hafızalara kaznımış olmasına rağmen, kariyerinin başlarında epey zorlanmıştı. 1989 yılında, national Theatre'ın bir prodüksiyonu olan Hamlet'te metot oyunculuğyla göz dolduruyordu. Ancak ne yazık ki role kendisini o kadar kaptırmıştı ki, kendi babasının hayaletiyle konuştuğunu düşünüyordu. Performansın ortasında oyunu bırakıp bir daha da geri dönememiş koskoca Daniel Day-Lewis.

Heath Ledger / The Dark Knight

Yakın zamanda Ledger'ın kız kardeşi bu konuyla ilgili tüm tartışmaları bitirecek bir kesinlikte "Heath, Joker rolünü canlandırırken çok mutlu görünüyordu" dese de, bu rolün Ledger üzerindeki etkisi su götürmezdi. Kendisini bu rolü takiben, trajik bir şekilde kaybettik.

Jake Gyllenhaal / Everest

2015 yapımı biyografik film Everest'in hazırlık sürecinde Gyllenhaal, rol arkadaşı Josh Brolin ile birlikte çekimlerin yapılacağı zaman hissedeceklerini denemek için bir basınç odasına girmişti. Ancak bu basınç odası deneyimi, Gyllenhaal'un psikolojisini epey bozup, onu bir tür depresyona itmişti.

Jonathan Lipnicki / Jerry Maguire

Jerry Maguire'i canlandırırken Jonathan Lipnicki büyük sorunlarla karşılaştı. Erken yaşta ünlü olan bir erkek çocuğunu canlandırmak, hiç de kolay değildi. Oyuncu, hayatı boyunca anksiyete ve depresyonla mücadele etti.

Kate Winslet / The Reader ve Revolutionary Road

Bu iki filmde oynadığı roller de çok zorlayıcıydı. Nazi kampında koruma olarak çalıştığı için savaş suçlusu olmakla suçlandığı The Reader ve ailesin i bir şekilde Fransa'ya kaçırmaya çalıştığı Revolutinary Road, Winslet'ta derin izler bıraktı.

"Bunların hepsini canlandırmak, 18 ay süren bir süreç boyunca bu iki filmle uğraşmak doğrudan psikolojinizi etkileyen bir durum. Konuşamadığımı hissediyordum." diyor.

Sully Field / The Flying Nun

2 Oscarlı bir oyuncu olmadan önce daha çok televizyon dizileriyle tanınıyordu Sully Field. The Flying Nun'da henüz onlu yaşlarındayken, bu yapım yüzünden epey zorlandı. "Çok depresiftim, çok zorlanıyordum ve daha 19 yaşındaydım. GHatta ismi Flying Nun olan bir şeyde oynamak istediğimi bile söyleyemem." diyor.

Shelley Duvall / The Shining

Her şey bir yana The Shining bir yana. Üstelik herkesin yaşadıkları bir yana, Duvall'ın yaşadıkları bir yana. Yönetmen Stanley Kubrick, Shelley Duvall'ı film sürecinde epey yıpratmış, ona epey ağır bir yük yüklemiş. Stanley Kubrick'in Stephen King'ten sinemaya uyarladığı The Shining, döneminde çok ses getirmekle kalmadı ve kült filmlerden birisi oldu. Shelley Duvall'ın canlandırdığı Wendy Torrance karakteri, oldukça zordu ve çalışmaları süresince de strese bağlı birçok psikolojik problem yaşadı.