Heath Ledger'dan Brad Pitt'e: Oyuncusunu depresyona sokan roller

Her şey bir yana The Shining bir yana. Üstelik herkesin yaşadıkları bir yana, Duvall'ın yaşadıkları bir yana. Yönetmen Stanley Kubrick, Shelley Duvall'ı film sürecinde epey yıpratmış, ona epey ağır bir yük yüklemiş. Stanley Kubrick'in Stephen King'ten sinemaya uyarladığı The Shining, döneminde çok ses getirmekle kalmadı ve kült filmlerden birisi oldu. Shelley Duvall'ın canlandırdığı Wendy Torrance karakteri, oldukça zordu ve çalışmaları süresince de strese bağlı birçok psikolojik problem yaşadı.
28 Haziran 2017 14:25
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Her şey bir yana The Shining bir yana. Üstelik herkesin yaşadıkları bir yana, Duvall'ın yaşadıkları bir yana. Yönetmen Stanley Kubrick, Shelley Duvall'ı film sürecinde epey yıpratmış, ona epey ağır bir yük yüklemiş. Stanley Kubrick'in Stephen King'ten sinemaya uyarladığı The Shining, döneminde çok ses getirmekle kalmadı ve kült filmlerden birisi oldu. Shelley Duvall'ın canlandırdığı Wendy Torrance karakteri, oldukça zordu ve çalışmaları süresince de strese bağlı birçok psikolojik problem yaşadı.
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