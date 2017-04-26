Heath Ledger'ın 2008'deki trajik ölümü, hala çok tartışılıyor. Heath Ledger hayatını kaybettiğinde 28 yaşındaydı. Yapılan tartışmaların bazılarının içeriği, Ledger'ın ölümünün en son olarak oynadığı Joker rolüyle bağlantısının bulunduğu yönündeydi. Heath Ledger'ın Joker'i canlandırırkenki ruh halinin, ölüme kadar gidiş sürecinde etkili olduğu söyleniyordu. Ancak ünlü oyuncunun kız kardeşi Kate Ledger ise, tüm bunların asılsız olduğunu ve Heath Ledger'în ölümüyle Joker rolünün hiçbir alakasının bulunmadığı konusunda oldukça ısrarcı: "Aslında tamamen alakasız. Müthiş bir mizah yeteneği vardı ve öyle sanıyorum ki sadece yakın çevresi Joker rolünün ölümüyle bir alakası olmadığının, aslında bu rolde epey eğlendiğini biliyordu."
26 Nisan 2017 15:42
Heath Ledger'ın kardeşi, oyuncunun ölümüyle ilgili konuştu
2008 yılında kaybettiğimiz ünlü oyuncu Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili kardeşi ilk kez konuştu. Kendisine sorulan en önemli soru ise, Joker rolünün Heath Ledger'ın ölümüyle bir ilgisinin bulunup bulunmadığıydı...
Heath Ledger'ın 2008'deki trajik ölümü, hala çok tartışılıyor. Heath Ledger hayatını kaybettiğinde 28 yaşındaydı. Yapılan tartışmaların bazılarının içeriği, Ledger'ın ölümünün en son olarak oynadığı Joker rolüyle bağlantısının bulunduğu yönündeydi. Heath Ledger'ın Joker'i canlandırırkenki ruh halinin, ölüme kadar gidiş sürecinde etkili olduğu söyleniyordu. Ancak ünlü oyuncunun kız kardeşi Kate Ledger ise, tüm bunların asılsız olduğunu ve Heath Ledger'în ölümüyle Joker rolünün hiçbir alakasının bulunmadığı konusunda oldukça ısrarcı: "Aslında tamamen alakasız. Müthiş bir mizah yeteneği vardı ve öyle sanıyorum ki sadece yakın çevresi Joker rolünün ölümüyle bir alakası olmadığının, aslında bu rolde epey eğlendiğini biliyordu."
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