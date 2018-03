Heath Ledger'ın kardeşi, oyuncunun ölümüyle ilgili konuştu

Heath Ledger'ın 2008'deki trajik ölümü, hala çok tartışılıyor. Heath Ledger hayatını kaybettiğinde 28 yaşındaydı. Yapılan tartışmaların bazılarının içeriği, Ledger'ın ölümünün en son olarak oynadığı Joker rolüyle bağlantısının bulunduğu yönündeydi. Heath Ledger'ın Joker'i canlandırırkenki ruh halinin, ölüme kadar gidiş sürecinde etkili olduğu söyleniyordu. Ancak ünlü oyuncunun kız kardeşi Kate Ledger ise, tüm bunların asılsız olduğunu ve Heath Ledger'în ölümüyle Joker rolünün hiçbir alakasının bulunmadığı konusunda oldukça ısrarcı: "Aslında tamamen alakasız. Müthiş bir mizah yeteneği vardı ve öyle sanıyorum ki sadece yakın çevresi Joker rolünün ölümüyle bir alakası olmadığının, aslında bu rolde epey eğlendiğini biliyordu."











Kate Ledger bu açıklamayı, Heath Ledger'ın hayatının anlatıldığı I am Heath Ledger isimli belgeselin Tribeca Film Festivali'ndeki galasında yaptı. Belgesel, Ledger ailesinin yoğun desteği ve katkılarıyla hayata geçirildi ve Heath Ledger'ın hayatına, kariyerine oldukça yakından bakma fırsatı sunuyor. Adrian Buitenhuis ve Denk Murray tarafından çekilen filme desteklerini göstermek için Kate Ledger ve Ashleigh Bell, yalnızca röportajları hazırlamakla kalmayıp ayrıca galaya da katıldılar. Kate Ledger ayrıca kardeşinin ölümünü duyduğunda çok şaşırdığını, aslında Heath Ledger'ın oldukça eğleniyormuş gibi göründüğü bir dönemde olduğunu da söyledi. Ledger'ın The Dark Knight'taki performansını izlerken de, bu şokun pekiştiğini ifade etti. Heath Ledger'ın hayatının anlatıldığı I am Heath Ledger belgeseli, gösterildiği ülkelerde büyük beğeni ve takdir topluyor. Sanatçının hayatını olanca gerçekliğiyle öne koyan belgesel, oldukça ilgi çekti. Film için Tribeca Film Festivali'nde yapılan kalabalık soru cevap etkinliğinde, kardeşleriyle birlikte film ekibi de bulunuyordu ve Heath Ledger'ın hayatıyla ilgili oldukça önemli bilgiler hem filmle, hem de bu soru cevap etkinliğiyle ortaya çıkmış oldu.

















Kardeşi Kate Ledger'ın açıklamaları, ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili birçok önemli soruyu cevaplandırmış ve tartışmaların azalmasını sağlamış oldu. Örneğin Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker rolünü yıllar önce Tim Burton yönetmenliğinde canlandıran Jack Nicholson, ünlü oyuncuyu Joker rolünü kabul etmemesi gerektiğiyle ilgili uyardığını, aktörü kaybettiğimiz zaman açıklamıştı. 2008 yılında The New York Times'a verdiği röportajda kendisinin de Joker rolünü oynarken çok zorlandığını, aklını yitirme noktasına geldiğini belirtmişti. Heath Ledger'ın ölümünde Joker rolünün etkisinin olduğu tartışmaları da Nicholson'un bu demeci neden olmuştu.

Heath Ledger, 22 Ocak 2008'de Manhattan'daki evinde ölü bulunmuştu. Yapılan otopsi, ölümünün kazara gerçekleştiğini, bir intihar bulgusuna rastlanmadığını ve birkaç farklı bileşenden oluşan ilaç gruplarının birlikte kullanılması yüzünden gerçekleştiğini ortaya koymuştu. Ölümünden bir yıl sonra oyuncu, The dark Knight filminde canlandırdığı Joker rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.