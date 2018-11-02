Ata Demirer'in yeni filmi Hedefim Sensin'den yeni fragman geldi. Filmin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can, Selen Öztürk ve Tarık Ünlüoğlu gibi usta isimler bulunuyor.
Filmin senaryosuAta Demirer’in kaleminden çıktı, yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü üstlendi. Geçtiğimiz ay yapılan basın toplantısında Ata Demirer filmde "Çiğ köfteci Zekeriyya Taştan" karakterini canlandırdığını belirterek, birçok insanın hayatına dokunan bir adamın hikayesini ele aldığını söyledi.
BKM’nin yapımcılığını üstlendiği 'Hedefim Sensin' 30 Kasım’da sinemalarda.