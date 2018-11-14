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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Kasım 2018 14:00

Hedefim Sensin'den yeni fragman

Ata Demirer’in heyecanla beklenen son filmi Hedefim Sensin’den yeni fragman yayınlandı.


Senaryosunu ve başrolünü Ata Demirer’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu komedi filmi Hedefim Sensin’den yeni bir fragman daha sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.


Hedefim Sensin, çiğköfteci Zekeriya'nın iki mafya arasında husumete sebep oluşunu ve çıkardığı sorunun akabinde adaya kaçmasıyla burada ortasına düştüğü aşkı ve tehlikeli macerayı konu alıyor. Filmin başrollerini daha önce birçok kez beraber çalışmış Ata Demirer ve Demet Akbağ paylaşıyor.


Hedefim Sensin 30 Kasım'da sinemalarda...


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