Her biri çocuklar için ders niteliğinde olan 6 film

Çocuklar hayatımızın hem neşe hem de "bela" kaynağı olduğunu kabul etmeyenimiz yoktur herhalde. Ancak şu da bir gerçektir ki çocuklar başlarına belalar alarak iyi ve kötüyü ayırt edeceklerdir. İşte bu liste çocuklarınızın belaya düşmeden de hayatı öğrenebileceği yapımları içeriyor. Aşağıdaki filmler belki de çocukların çok uzun yıllar boyunca edinemeyeceği hayat derslerini içinde barındırıyor.





Freedom Writers (2007)

İdealist bir öğretmen ve sorunlu öğrenciler… Bu ikilinin bir araya geldiği onlarca film izlemişizdir. Ancak Freedom Writers, 23 yaşındaki İngilizce öğretmeni Erin Gruwell’in başından geçen gerçek olayları anlatıyor. Filmde bu idealist öğretmeni canlandıran Hilary Swank, Kaliforniya’daki Wilson Lisesi’nin “sorunlu öğrenciler” sınıfında ders vermeye başlar. Ancak bu sınıfı bir “Hababam Sınıfı” olarak nitelendiremeyiz. Çünkü Hababam her ne kadar haylaz olsa da insaflı ve birbirlerine karşı sevgi gösteren kişilerden oluşur. Bu sınıfı bir arada tutan şey ise nefretleridir. Herkes belli çıkarların çatıştığı çetelerin mensubudur. Ancak bu liseliler gerçek sorunun ne olduğundan habersizdirler. Onlar çevrelerinin yönlendirmesi ile bu batağa sürüklenmişlerdir. İngilizce öğretmenlerinin verdiği günlükler ise onların kendini yeniden tanımalarına sebep olacaktır. Ancak bu iş bizim anlattığımız kadar basit olmayacaktır.





Dead Poets Society (1989)

Dead Poets Society, her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz başka bir öğrenci-öğretmen diyalogu içeren Freedom Writers’ten çok daha ünlü olsa da bunu ikinci plana atma tercihinde bulunduk. Tabi bunu, iki film arasında bir ihtilaf oluşturma isteği ile yapmadık. Siz okuyucular, başlıkları okumaya başlar başlamaz tanımanızın daha muhtemel olduğu bir filmle giriş yapmayın istedik. Ancak bu durum, herkesin ağzına pelesenk ettiği “Carpe Diem” cümlesinin sürekli zikredildiği bir filmi unutacağımız anlamını taşımamaktadır. Öğrencilerine kendilerini tanıyıp, istediği hayatı yaşamaları gerektiğini öğreten John Keating’in (Robin Williams) az önceki öğretmen Erin Gruwell’den eksiği yok, fazlası var.





Little Miss Sunshine (2006)

Bir aile dramı ile bir komediyi aynı anda izlediğimiz Little Miss Sunshine, sadece çocuklara değil, ailenin tüm fertlerine birer hayat dersi vermektedir. Herkese aile olgusunu ve bir aileyi ayakta tutan dinamiklerin ne olduğunu çok naif bir dille anlatmaktadır. Şirin sarı bir minibüs ile ailenin en küçük üyesi Olive Hoover’i (Abigail Breslin) “Little Miss Sunshine” yarışmasına götürmek için yola çıkan geniş aile, bu macerada bir sürü şey öğrenecektir. Zaman zaman gözyaşının hakim olduğu bu film size hem mutluluğu tattıracak hem de ailenin birliğini hatırlatacaktır.





The Blind Side (2009)

Tuohy’ler yaşadıkları kasabaya göre hayli elit kimselerdir. Kocaman evlerde oturup, son model arabaları kullanan bu ailenin iki çocuğu da bir Hıristiyan okulunda okumaktadır. Okulun yeni öğrencisi “minik” Micheal ise yaşıtlarına oranla hayli gelişmiş bir vücuda sahiptir. Ancak Afro-Amerikalı bu arkadaşımız gerçek bir aile şefkatinden çok uzaktır. Yağmurlu bir akşam onu yolda tişörtü ile bulan Tuohy ailesi ve özellikle de Sandra Bullock’un canlandırdığı anne, Micheal’a yardım etmeye çalışır. Bu yağmurlu günde başlayan Micheal’ın macerası git gide bir yuva sahibi olma halini alacaktır. Tabi işler sadece Micheal için değil aile için de farklılaşacaktır. Genç bir kızları ve küçük oğullarına bir kardeş, bir abi olacak bu “yabancı” ile nasıl yaşanacağını onlar da öğreneceklerdir.





3 Idiots (2009)

Şimdi sıra “koca çocuklarda”. Çünkü filmin kahramanları, pek de çocuk denilecek yaşta değiller. Ancak üçünün de içinde birer çocuk yaşamaktadır. 21. Yüzyılın Bollywood’unun yükselen yıldızı Aamir Khan’ın en popüler filmi olan “3 Idiots”, 3 üniversite öğrencisinin dostluklarını ve heyecanlarını anlatmanın yanı sıra tüm öğrencilere de alınması gereken dersler sunar. Yukarıda bahsettiğimiz “Carpe Diem” sözünün farklı bir açıdan göstergesi olan film Türkiye’de ve dünyada da son dönemlerin en bilinen Hint filmi olma şöhretini taşımaktadır.





Cennetin Çocukları (1997)

Hazır rotamızı Amerika’dan uzaklaştırmışken listemizi de yine bir Asya filmi ile noktalayalım. Hindistan’a biraz uzak olsa da Asya toprakları mensubu olan bu film, adını bugünlerde sıkca duymaya başladığımız Mecid Mecidi’nin Oscar’a aday olarak ciddi çıkış yaptığı bir yapımıdır. Film temelde iki kardeşin dayanışmasına dayanıyor. Babaları fakir olduğu için yeni ayakkabıları olmayan iki kardeş, okula gitmek için bir çift ayakkabıyı dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Ancak bu durum nereye kadar sürecektir? Kaybedilen bir ayakkabı eşini geri getirmeye çalışan karakterler hangi fedakarlıklarda bulunacaktır? Her sahnesi ile sizi etkileyen ve içinde çocukları için çok ciddi hayat derslerinin bulunduğu bu yapım dünyanın hemen hemen her yerinde alkışlar eşliğinde karşılanmıştır.



AHMET TOĞAÇ