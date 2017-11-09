9 Kasım 2017 12:41 Her Şey Yolunda için destek bekliyor Metehan Şereflioğlu, yeni kısa film projesi için destek bekliyor.

2016 yılında çektiği 7 santimetre ile ulusal ve uluslararası başarılara imza atan Metehan Şereflioğlu, yeni kısa film projesi "Her Şey Yolunda" için destek arıyor.







Her Şey Yolunda ile toplumun dayattığı cinsiyet kalıplarını ve erkeklik görevlerini yansıtarak, bir alt kültür hikayesi üzerinden ülke gerçeklerine ayna tutmayı hedefleyen yönetmenin, küçük yaşta bir ailenin tüm sorumluluğunu üstlenen Bayram'ın hikayesini anlatabilmek için sinemaseverlerin desteğine ihtiyacı var. Yerli kitlesel fonlama platformu fongogo üzerinden destek arayan proje için 21 bin 750 TL'lik bütçe belirlendi.



DESTEĞİNİZ NE İŞE YARAYACAK?

Peki sizin verdiğiniz destek ne işi yarayacak? Metehan Şereflioğlu, filmini birçok festivalde gösterme imkanı elde edecek, bu sayede Türkiye'deki sinema sektörü genç ve başarılı bir yönetmen tarafından uluslararası alanlarda tanıtılma fırsatını kazanacak. Aynı zamanda toplumsal problemlerin yalın ve akıcı bir sinematografik anlatımla dile getirildiği Her Şey Yolunda hedeflediği izleyici kitlesine ulaşacak.



METEHAN ŞEREFLİOĞLU KİMDİR?









27 Nisan 1991, İstanbul doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı bölümü öğrencisi. Birçok televizyon dizisinde yönetmen asistanı olarak çalıştı. Bugüne kadar yönetmenliğini yaptığı üç kısa filmi var.



Şehir - 2017 .... Kurmaca



1. Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması, Üçüncülük Ödülü. 2017



7 Santimetre - 2016 …. Kurmaca, 00:02:15



7. Lions Uluslararası Kısa Film Yarışması, Birincilik Ödülü. 2016

1. Eskişehir Uluslararası Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Mansiyon Ödülü. 2016

6. Okan Üniversitesi, Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Jüri Özel Ödülü. 2016

5. Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Birincilik Ödülü. 2016

23. Adana Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Kurmaca Dalı, En İyi Film Ödülü. 2016

53. Antalya Film Festivali, Yaratıcı Ödüller, Kısa Film Seçkisi Ödülü. 2016

17. İzmir Kısa Film Festivali, Ulusal Kurmaca Dalı, (Özgür Molla) Gelecek Vaad Eden Oyuncu Ödülü. 2016

4. Boğaziçi Film Festivali, Ulusal Kısa Film Dalı, Kısa Film İzleyici Ödülü. 2016

2. Antalya Sinema Günleri, Kısa Film Yarışması, En İyi Yönetmen Ödülü. 2017

14. Marmara İletişim Kısa Film Festivali, Kısa Film Yarışması, En İyi Senaryo Ödülü. 2017

14. Marmara İletişim Kısa Film Festivali, Kısa Film Yarışması, (Özgür Molla) En İyi Oyuncu Ödülü. 2017

69. Cannes Film Festivali, Short Film Corner, Hezarfen Film Galeri, Türkiye Özel Seçkisi. 2016

16. Frankfurt Türk Film Festivali, Finalist. 2016

7. Jagran Film Festivali, Hindistan, Yarışma Filmi. 2016

14. In The Palace International Short Film Festival, Sofia, Bulgaria, Screninig. 2016

New Wave International Student Film Festival, Sofia, Bulgaria, Fiction Films, Official Selection. 2017

23. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, Kısa Film Yarışması, Finalist. 2017

67. Berlin Film Festivali, Avrupa Film Pazarı, Türkiye Standı, Kısa Film Seçkisi. 2017

70. Cannes Film Festivali, Türkiye Standı, Kısa Film Katalogu. 2017

19. Tel-Aviv International Student Film Festival, Official Selection. 2017

Encounters Kısa Film & Animasyon Festivali, İngiltere, Türkiye Kısa Sineması Özel Seçkisi.

2017

Kaohsiung Film Festivali, Tayvan, Hezarfen Film Galeri Shorts From Turkey Kısa Film Seçkisi. 2017

2. Altın Baklava Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2016

1. Tres Court Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali, Türkiye Seçkisi Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2016

16. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2016

28. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, Kurmaca Bölümü, Finalist ve Gösterim. 2016

3. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, Yarışma Dışı Gösterim Seçkisi. 2016

4. Antakya Uluslararası Film Festivali, Kısa Film Dalı, Finalist. 2016

23. İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali, 37. İFSAK Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2017

16. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, Türkiye'den Kısalar, Aslanlar ve Ceylanlar Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2017

13. Akbank Kısa Film Festivali, Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü, Finalist. 2017

15. İKFD Ulusal Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2017

10. İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, Ulusal Kurmaca Dalı, Finalist. 2017

2. Antalya Sinema Günleri, Yarışma Filmleri Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2017

10. Yıldız Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2017

2. Tres Court Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali, İstanbul, Tres Court 2016'nın En İyileri Gösterim Seçkisi. 2017

2. Tres Court Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali, Ankara, Tres Court 2016'nın En İyileri Gösterim Seçkisi. 2017

Alternatif Kısa Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2017

Barış Manço Kültür Merkezi, Bursa, Gösterim Seçkisi. 16-18 Haziran 2017

Mucize Aynalar - 2015 .... Kurmaca, 00:17:00

3. Altın Defne Film Festivali, Kısa Film Yarışması, Birincilik Ödülü. 2015

8. Rotary Kısa Film Festivali, Kurmaca Kategorisi, Üçüncülük Ödülü. 2016

22. Adana Altın Koza Film Festivali, Öğrenci Filmleri Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015

15. Kısa-ca Ulusal Öğrenci Filmleri Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015

16. İzmir Kısa Film Festivali, Ulusal Yarışma, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015

6. Malatya Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması Bölümü, Finalist ve Gösterim. 2015

8. Sinepark Kısa Film Festivali, Aklımızda Kalanlar Kurmaca Bölümü, Gösterim. 2015

12. Akbank Kısa Film Festivali, Perspektif Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2016

1. Antalya Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2016

27. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Kısa Kategorisi, Finalist. 2016

1. Tres Court Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali, Türkiye Seçkisi Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2016

Kanguru Kısa Film Akşamları, Gösterim. 11 Mayıs 2016



Zede - 2014



5. DASK Kısa Film Yarışması, Birincilik Ödülü. 2014

1. Kar Film Festivali, Reklam Dalı, Üçüncülük Ödülü. 2015