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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Mayıs 2016 01:17

Herkes bu filmleri sever

Cümbür cemaat izlenebilecek filmlerin derlemesi.

Sinema, birçok insan için büyüleyici bir icattır. Bu teknolojiyi günümüzde artık her alanda görmeye alışsak da o garip büyüyü hissettiğimiz filmlere hala rastlamaktayız. Belli bir kesim için değil herkesin aynı anda cümbür cemaat izleyebileceği filmleri sizin için toplamaya çalıştık. Tabi sinema tarihindeki binlerce filmi bir araya getirip liste çıkartmak tahmin edersiniz ki o kadar kolay değildir. O sebeple çok uzaklaşmadan ama yeni üretilen filmlere de pek girmeden birkaç filmi sizin için derledik.


E.T. (1982)
Sevimli uzaylı E.T.'yi kim bilmez ki? Amerika'da can dostlu uzaylılar da olduğunu gösteren Spielberg'e teşekkürü bor bilmeliyiz.


Büyük Balık (2003)
Fantastik hikayeleri dinlemek herkes için eğlencelidir. Fakat bu hikayeler ya gerçekse? Tim Burton'un evreninde her şey gerçek olabilir.


Mrs. Doubtfire (1993)
Robin Williams'ın başlarda sorumsuz bir baba olduğunu sanabilirsiniz. Fakat o, karısı ile ayrılığından sonra çocuklarına yakın olabilmek için yaşlı bir dadı kılığına girecek kadar özel bir babadır.


Home Alone (1990)
Aileniz seyahate giderken sizi evde unutuyorsa bu sizin için çok ciddi bir problem olabilir. Ancak küçük Kevin McCallister için işler o kadar da zorlu gelişmiyor, evlerine hırsız girse dahi.


Geleceğe Dönüş (1985-1990)
Marty ve Doktor Emmet Brown'un yanına üçüncü kişi olarak seyahet etmek istemiş olabiliriz. Ancak tümaile koltuğunuz tek bir arabaya sığmayabilir. O yüzden en iyisi siz sadece filmi izlemekle yetinin.


Color of Paradise (1999)
İranlı kardeşlerin birbirleri için yaptıklarına şahit olduğunuzda yanınızdaki kardeşleriniz değerini bir kere daha fark edeceksiniz.


Jumanji (1995)
Bir çocuk her ne kadar ailesini sevmese de bir kutu oyunu içinde senelerce hapis kalmayı tercih etmeyecektir. Belki bu ona uzun bir ders olmuştur fakat seyirciler için ailenin değeri bir film ile bile tekrar hatırlanabilir.


Toy Story (1995)
Herkes çocuk olmuştur ve her çocuğun da mutlaka oyuncağı vardır. Fakat Andy'nin oyuncakları herkesin hayalini süsleyen "canlılık" özelliklerine sahiptir. Tabi ne yazık ki onun görmediği zamanlarda.


Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005)
Charlie her ne kadar fakir bir çocuk olsa da talih onun yüzüne güler. Hayallerini süsleyen koca bir çikolata fabrikasına sahip olma şansını ailesi için reddeder tabi bu bilindik anlamda bir red olmayacaktır.


Stuart Little (1999)
Bir fareyi normal şartlarda evinize misafir etmeye bilirsiniz. Ancak bu fare "Litte"lerin Stuart'ı ise iş değişecektir.


Bebek Firarda (1994)
Karşınızdaki tatlı şey dünyanın en akıllı bebeği mi yoksa gerçekten aptal yetişkinlerin dünyasındaki normal bir bebek mi? Tartışmaya çok müsait bir soru bence.


Harry Potter (2001-2011)
7 muhteşem kitabın 8 muhteşem filmi. Bu dönemin çocukları Harry Potter ile büyümekle kalmadı tüm ailesini bu çocuklara hayran bıraktırdı.



AHMET TOĞAÇ

Yorumlar
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    Küçük Kardeşim

    Harry Potter ve Felsefe Taşı

    E.T.

    Oyuncak Hikayesi

    Evde Tek Başına

    Büyük Balık

    Jumanji

    Geleceğe Dönüş

    Charlie'nin Çikolata Fabrikası

    Mrs. Doubtfire

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