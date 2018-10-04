4 Ekim 2018 12:00 Herkes bu kapana girecek! Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.

Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon dram türündeki filminin senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş’ın kaleme aldı. Nehir Yapım imzalı filmin ilk teaserı sinemaseverlerin ilgisini çekti.

Filmin oyuncu kadrosunda Ruhi Sarı, Neslihan Acar, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan, Duygu Karaca yer alıyor.

Filmin konusu:

Süleyman (Erkan Petekkaya) Antalya'nın en zenginlerindendir. Kızı Aslı (Öykü Çelik) Amerika'da eğitim almış, oğlu Tarık (Ali Gürer) ise vatanında eğitim almayı tercih etmiştir. Süleyman çok zengin olduğu halde oğlunu şımartmamış, onu iyi yetiştirmiştir. İstanbul'da öğrenciliği sırasında yaşadığı bir olay Tarık'ı psikolojik travmaya sokar. Oğlu bu duruma sıkışıp kalan Süleyman kahrolur, oğlunun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar ve olanlar olur.