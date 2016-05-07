Herkesin evine bir Deadpool

10 Mayıs'ta Deadpool filmi, DVD ve Blu-ray olarak piyasaya sürülecek. Bu yayının arefesinde yönetmen Tim Miller, yapımcı Simon Kinberg ve aktör Ed Skrein bir sohbet için buluştular. Konuşma, bu filmin piyasaya çıkacak CD'leri ile ilgili olduğu kadar Deadpool'un devam filmi hakkında da ilerledi.







Sinemacılar, gelecek hakkındaki düşüncelerini ortaya koydular. Ayrıca Spider Man ile birleşme ihtimali olan film hakkındaki iyimser düşüncelerini ortak bir platformda paylaşma şansını yakaladılar. Çizgi roman hayranları zaten böyle bir birleşimin olacağına canı gönülden inanıyordu.







Deadpool'u, bilindik süper kahraman modelinin hayli dışında izlemiştik. Sadece beyazperdede değil, çizgi roman evreninde de bu "çizgi dışılığı" bulunuyordu. Ağırbaşlı ve her hareketi önceden tayin edilebilen kahramanlar yerine, sağı solu belli olmayan "ahlaksız" bir süper kahraman izleyicilerle buluşmuştu.







Filmde, dördüncü duvarı kırmak olarak da adlandırılan seyirci ile konuşma olgusunu çok eğlenceli hale getiren Deadpool'un bu tavrı orjinal eserinden yani çizgi romanından kaynaklanıyor. Çünkü orada da çizgi romanda olduğunun farkında olan bir karakter olarak okuyucunun karşısına çıkıyordu.







Deadpool'un Blu-ray'i izleyicilere, iki saatlik ekstra içerik sağlıyor. Bu içerik seyircileri sadece sahne arkasını götürmekle kalmıyor, filmden kesilmiş sahneleri de onların seyrine sunuyor.







AHMET TOĞAÇ