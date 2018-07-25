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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Temmuz 2018 16:28

Herkesin gözü onların üstünde

Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.


Kadrosunda Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Al Pacino gibi yıldız isimlerin olduğu Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler gün yüzüne çıktı. Son dönemde Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds), Zincirsiz (Django Unchained)ve The Hateful Eight filmleriyle hem sinemaseverlerden hem de eleştirmenlerden tam not alan usta yönetmen Quentin Tarantino imzalı Once Upon A Time In Hollywood filmiyle, birçok yıldız ismi bir araya getirdi.



En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kucakladığı The Revenant (Diriliş) filminden sonra ilk defa beyazperdede izleyeceğimiz Leonardo DiCaprio, 60’ların modasını yansıtan retro görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1969 yılının Los Angeles’inde geçen film, Charles Manson cinayetlerini konu alıyor. Eski western televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth üzerinden ilerleyecek filmde, Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu ise cinayetlere kurban giden Sharon Tate olacak.




Margot Robbie'nin Sharon Tate'e hayat vereceği filmde, Oscar ödüllü usta oyuncu Al Pacino, Timothy Olyphant, Luke Perry, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, AKurt Russell, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson ve Nicholas Hammond gibi isimler yer alıyor.




Quentin Tarantino’nun senaryosu 5 yılda tamamladığı "Once Upon A Time In Hollywood” ülkemizde 23 Ağustos 2019’da vizyona girecek.


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