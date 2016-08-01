Kuzeyli Nanook'u ilk izleyenler, dünyanın bambaşka bir noktasında, belki de hayatları boyunca hiç tanık olmadıkları (ya da olmayacakları) bir hayata tanık oluyorlardı. Bu bildiğimiz anlamda ilk belgesel, ufukların belgesel ile birlikte nasıl genişleyebileceğini ortaya koydu. Geçen zaman içerisinde belgesel türü çok değişti. Dünyayla aynı hızda dönüştü, hepimizin hayatlarına uyum sağladı, alt türlere ayrıldı. Televizyon kanallarında karşımıza çıkan bir aslanın avlanmasından, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bir tankın mekaniğinden çok daha farklı şeyleri anlatmaya başladı. Evrendeki üçüncü gözümüz, üçüncü kulağımız oldu. Yepyeni şeyler anlattıkça da takipçisi arttı. Hatta belgesel dalında ödüller verildi, yarışmalar düzenlendi. Bu listede yer alan sekiz belgesel ise, izlemeden geçmemeniz gereken küçük bir listeyi oluşturdu. Hepsinin anlattıkları bambaşka, hepsi başka şekillerde gerçekleri gözümüzün önüne getiriyor ve hepsi çok önemli boşlukları doldurdu.
1 Ağustos 2016 11:59
Herkesin izlemesi gereken 7 belgesel
Dünyanın ve evrenin hiç bilmediğimiz yerlerinde bambaşka kapılar açmamızı sağlıyor belgeseller. Bu belgeseller ise ufuk açıyor.
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