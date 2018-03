Herkesin izlemesi gereken 7 belgesel

Kuzeyli Nanook'u ilk izleyenler, dünyanın bambaşka bir noktasında, belki de hayatları boyunca hiç tanık olmadıkları (ya da olmayacakları) bir hayata tanık oluyorlardı. Bu bildiğimiz anlamda ilk belgesel, ufukların belgesel ile birlikte nasıl genişleyebileceğini ortaya koydu. Geçen zaman içerisinde belgesel türü çok değişti. Dünyayla aynı hızda dönüştü, hepimizin hayatlarına uyum sağladı, alt türlere ayrıldı. Televizyon kanallarında karşımıza çıkan bir aslanın avlanmasından, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bir tankın mekaniğinden çok daha farklı şeyleri anlatmaya başladı. Evrendeki üçüncü gözümüz, üçüncü kulağımız oldu. Yepyeni şeyler anlattıkça da takipçisi arttı. Hatta belgesel dalında ödüller verildi, yarışmalar düzenlendi. Bu listede yer alan sekiz belgesel ise, izlemeden geçmemeniz gereken küçük bir listeyi oluşturdu. Hepsinin anlattıkları bambaşka, hepsi başka şekillerde gerçekleri gözümüzün önüne getiriyor ve hepsi çok önemli boşlukları doldurdu.











Cosmos: A Personal Voyage







Cosmos olmasa bu liste hiçbir şekilde tamamlanmış sayılmazdı. 1978 yılında hazırlandı ve hala dünyanın en çok izlenen belgesellerinden birisi. Uzaybilimci Carl Sagan, izleyicilerine 13 bölüm boyunca oldukça farklı konulardan bahsederek rehberlik ediyor. Evrenin başlangıcı, İskenderiye'deki antik kütüphane, Mars'ta hayat olup olmadığı, hayatın kökenleri, doğal seçilim, UFO'lar, Hint kozmolojisi ve hatta insan beynine kadar birçok konu Cosmos'un başlıklarını oluşturuyor. Evreni, dünyayı ve insanlığı tanımak için oldukça önemli bir rehber. İnsanlığa kendi potansiyelini ve kendi kendisine verdiği zararı olabildiğince somut örneklerle ortaya koyuyor. Cosmos kesinlikle atlanmaması gereken bir belgesel.









Earthlings







Earthlings aslında şahit olmak bile istemeyeceğiniz konulara eğiliyor. Dünyada bizim dışımızda yaşayan canlılara, hayvanlara, insanların yaptığı her alandaki eziyetleri bir bir ve tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Yediğiniz bir pastadaki jelatin, gittiğimiz bir sirk, kullandığımız bir şampuan, iyileşmek için aldığımız ilaçlar ve en önemlisi de yediğimiz her türlü et... Bunların hepsi hayvanların her anlamda acı çektiği süreçler sonucunda ortaya çıkıyor. Az çok bilsek de hiçbir zaman tam olarak şahit olamıyoruz yaşananlara ve hayvanlara yapılanlara. Earthlings, insanlığın ne kadar acımasızca tükettiğini ve bu acımasızlığın boyutlarını anlatıyor.











The Century of the Self







"Herkese önerebileceğiniz belgeseller" diye bir tür olsa, bu türün en önemli temsilcisi The Century of the Self olurdu. Tüketim kültürü olmadan, ekonominin baskın etkileri hissedilmeden yaşadığımız çağı düşünebilmek hiç de mümkün değil: Ancak bu kültürün oluşması ve kitlelerinb yönetilebilmesi için çalışmaların yapıldığı bir dönem vardı, ki bu dönem, oldukça ilgi çekiciydi. The Century of the Self, tüketim alışkanlıklarımızın oluşturulduğu, donanımlı bir tüketici haline geldiğimiz ilk dönemlere yoğunlaşıyor. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un çalışmalarıyla başlayan bu süreç, şimdilerde dev billboardlarla dolu caddelerde bir oaya bir buraya koşturan insanları nasıl yaratmış olabilir?









Food Inc.







Yediğimiz yiyecekler nereden ve nasıl geliyor? Üretilirken nasıl süreçlerden geçiyor? Kim bu ürünleri kontrol ediyor? Kim bu ürünlerden en çok faydalanıyor? Bunlar, cevabını tam olarak veremediğimiz ve rahatsız eden sorular. Dünyanın nüfusu arttıkça ve besin ihtiyacı da üreticiler içni fazla olunca neler old? Önceden hiç sahip olmadığımız kadar lezzetli seçeneklere sahibiz artık, ancak yine de oldukça yüksek bedeller ödüyoruz. Bakteriler, obezite ihtimali, kanser ve diyabet, hepimizin hayatının değişmez bir parçası haline geldi. Denetleyici kurumlar insan sağlığını korumakla yetkiliyken, aslında bizim bilmediğimiz ve görmediğimiz noktalarda neler olduğunu ortaya koyuyor Food Inc.







God Grew Tired of Us







Bu büyüleyici ve ilham verici belgesel, Sudan'daki üç gencin hayatına odaklanıyor. İç savaş yüzünden ikiye bölünen, kaosun sancılarıyla yaşayan bu üç genç Amerika'da yeni bir hayat kurma şansı elde ederler. Ailelerini kaybeden bu gençler, kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır. Onların yanında, Amerika'da, hem Sudan'daki hayatlarına hem de orada hayatta kalmaya çalıştıklarına tanık ediyor belgesel bizi.





Planet Earth









Üzerinde doğdunuz, ciğerlerinizi genişletecek kadar nefesi onun üzerinde dolduruyorsunuz, ekosisteminin bir parçasısınız ama onu daha önce hiç böyle görmediniz. Planet Earth, şimdiye kadar yapılan en harika belgesellerden birisi. 40 çekim ekibinin 5 yıllık çekimleriyle ortaya çıktı Planet Earth. İnsan davranışları yüzünden değişen ekosistemleri mercek altına alıyor. Hayvanların hayatta kalma mücadelesini, insanlığın yaptığı yanlışların doğaya etkilerini ve dünyanın aslında nasıl da tahmin ettiğimizden daha güzel olduğunu bize tek tek gösteriyor. Hem eğlenceli, hem de eğitici olan bu belgeseli izlemelisiniz. Dünyayı daha yakından tanımak için...