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6 Şubat 2018 10:24

Heyecanla beklenen Solo: A Star Wars Story'den fragman yayınlandı

Alden Ehrenreich’ın başrolü üstlendiği, Genç Han Solo’nun maceralarını anlatan Solo: A Star Wars Story’den fragman yayınland

Ron Howard‘ın yönetmen koltuğunda oturduğu Solo: A Star Wars Story, yeni fragmanıyla seyirciyi selamlıyor. Alden Ehrenreich‘ın başrolünde olduğu film, bugüne dek yardımcı roller için kamera karşısına geçen oyuncunun kariyerine yeni bir soluk getiriyor. Fragmanda bizi kendisine hayran bıraktığını söylemekte fayda var. Daha önce Harrison Ford‘un canlandırdığı Han Solo karakterine yeni oyuncular eşlik ediyor.
Kadrosunda Woody Harrelson, Emilia Clarke, Paul Bettany, Thandie Newton ve Donald Glover gibi oyuncular yer alıyor. Proje oldukça tartışmalı bir süreç yaşadı. Filmin çekimlerin başlamasına üç hafta kala, Phil Lord ve Chris Miller yönetmenliği bıraktı. Lucasfilm hızlı bir karar alarak, yönetmen koltuğuna Howard’ı getirdi.
Film, 25 Mayıs‘ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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