Lynne Ramsay’in 6 senelik bir aradan sonra yeniden kamera arkasına geçtiği ve uzun zamandır merakla beklenen “Hiçbir Zaman Burada Değildin”, yine yönetmenin kendine has üslubu ile seyirciyi vurmayı başarıyor. Yazar Jonathan Ames'in aynı adlı romandan uyarlanan film, aile içi şiddete maruz kalarak çocukluk yıllarını geçirmiş, büyüyüp bir FBI ajanı olduğunda da farklı bir trajedi ile karşılaşmış, ardından tüm bu olumsuz süreçte kiralık katil olmaya karar vermiş, ağır psikolojik sorunları olan Joe (Joaquin Phoenix)’nun çocuk istismarcıları tarafından kaçırılan senatörün kızı Nina’yı (Ekaterina Samsonov) para karşılığında bulmaya çalışması ve bu gerilimli öyküde geçmişi ve çocukluk travmalarıyla yüzleşmesini anlatıyor.
30 Mayıs 2018 12:57
Hiçbir Zaman Burada Değildin/You Were Never Really Here Film Eleştirisi
Hafızalardan çıkmayacak bir yapım
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