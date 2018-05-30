Hiçbir Zaman Burada Değildin/You Were Never Really Here Film Eleştirisi





Lynne Ramsay’in 6 senelik bir aradan sonra yeniden kamera arkasına geçtiği ve uzun zamandır merakla beklenen “Hiçbir Zaman Burada Değildin”, yine yönetmenin kendine has üslubu ile seyirciyi vurmayı başarıyor. Yazar Jonathan Ames'in aynı adlı romandan uyarlanan film, aile içi şiddete maruz kalarak çocukluk yıllarını geçirmiş, büyüyüp bir FBI ajanı olduğunda da farklı bir trajedi ile karşılaşmış, ardından tüm bu olumsuz süreçte kiralık katil olmaya karar vermiş, ağır psikolojik sorunları olan Joe (Joaquin Phoenix)’nun çocuk istismarcıları tarafından kaçırılan senatörün kızı Nina’yı (Ekaterina Samsonov) para karşılığında bulmaya çalışması ve bu gerilimli öyküde geçmişi ve çocukluk travmalarıyla yüzleşmesini anlatıyor.

Film Ramsay’in hafızalara kazınan başarılı gerilimi “Kevin Hakkında Konuşmalıyız”ın o ince dokusunu aynen almış ve yeni bir travmatik öyküyle aynı tatta seyirciye aktarmış. Bu bağlamda Ramsay’in travmatik karakter yaratma üslubunun adeta kendine has bir marka gibi oturduğunu söyleyebiliriz. Tekinsiz, rahatsız ve tedirgin edici Jonny Greenwood müzikleri ki kendisi dünyaca ünlü İngiliz grup Radiohead’in gitaristidir filme öylesine oturuyor ki, filmin tonuyla muazzam bir bütünlük sağlıyor. Joe’nun sürekli inişli çıkışlı halleri, annesi ile olan bağı, Nina’ya karşı duyduğu sempati ve onu kurtarma isteği şiir kıvamında bir film izlememize olanak sağlarken, rahatsız edici ve bir o kadar merak uyandırıcı bir kıvamda ilerliyor.

“Kevin Hakkında Konuşmalıyız”da anne-oğul çatışmasını son derece başarılı bir şekilde aktaran, şiddetin sınırlarını aile içindeki dinamiklerle zorlayan Ramsay, yine derin sulara iniyor ve bu denli ağır travmalarla yüzleşmiş bir adamla empati kurmamızı istiyor. Bunu da ziyadesiyle başarıyor. Bir yandan belki de hayata tutunmasının tek sebebi olan annesi, bir yanda anlam veremediği, kendisi dışında gelişen olaylar zinciri, öte yandan içsel sorgulamaları ve içinden çıkamadığı buhranı arasında sıkışıp kalan ve bunca yükün altında ezilen Joe’nun bu karmakarışık durumu karşısında seyircinin adeta eli ayağına dolanıyor.

Joe karakterini canlandıran Joaquin Phoenix bu gerilim dolu öyküde oyunculuk adına adeta şaha kalkmış. Bir adamın çöküşünü bu denli içselleştirerek seyirciye geçirebilecek başka bir aktör olur muydu bilemiyorum. Çünkü film boyunca sanki rol Phoenix için yazılmış gibi bir düşünceye kapılmadan edemiyor insan. Bunun yanında Rus asıllı genç oyuncu Ekaterina Samsonov’un Nina performansına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Henüz kariyerinin çok başında olan Samsonov Nina rolü için adeta biçilmiş kaftan. Joe ile aralarında gerçek bir baba-kız kimyası var ve özellikle travmatik süreçte paralel giden benzerlikleri göz dolduruyor.

Yönetmen Ramsay’in uzun zamandır beklenen filmi “Hiçbir Zaman Burada Değildin”, senaryo, oyunculuklar, müzik ve yönetmenin kendine has perspektifinden sergilediği gerilim dozu ile hafızalardan çıkmayacak bir yapım.

Filmin Not: 7.5/10





EGEMEN TOKATLIOĞLU