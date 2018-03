Hiçbirinin ölüm haberini duymadık

Magazin haberlerine bayılırız. Ancak sinema dünyasının her olayından gerçekten haberdar mıyız? Şimdilerde her oyuncu hayata veda ettiği vakit bir yerlerde onun ölüm haberini görüyoruz. Ancak aşağıdaki aktör ve aktrislerin ne zaman ve nerede öldüğüne dair pek bir fikrinizin olduğunu düşünmüyoruz. O halde bu oyuncuların sessiz ölümlerine gelin beraber göz atalım.





Brittany Murphy

1995'in kült filmi Clueless'deki ünlü "Sen araba kullanamayan bir bakiresin." repliği ile şöhrete kavuşan Brittanny Murphy, daha sonra “Girl Interrupted”, “Drop Dead Gorgeous”, “8 Mile” ve “Sin City”de güçlü performanslar sergilemişti. Murphy, ailenin eve ekmek getiren kişisiydi. Göğüs kanserinden kurtulan annesinin ve kalbiyle ilgili problemler yaşadığından dolayı sık sık kriz geçiren eşi Simon Monjack'ın bakımını üstlenmişti. Tarihler 20 Kasım 2009’u gösterirken Murphy’nin zatürre, kansızlık ve pek çok ilaç/uyuşturucu zehirlenmesi yüzünden öldüğü açıklandı. 32 yaş gibi erken bir zamanda gerçekleşen erken ölümü bazı kişilerin şüphesini çekmişti. Fakat bu fikri destekleyen pek de gizemli bir taraf yoktu bu ölümde. Murphy’nin eşi de onun ölümünden beş ay sonra kendi evinde ölü bulundu. İşte belki bu gizem yaratabilir.

Young'ı şöhrete taşıyan yapım, bir zamanlar Disney Channel'da çok popüler bir dizi olan The Famous Lett Jackson’du. Aynı zamanda o zamanlar gelişmekte ve büyümekte olan Rachel McAdams'ı da bu dizi piyasaya sundu. “Friday Light Nights”, “Akeelah and The Bee” ve “The Hill Have Eyes 2” Young'ın etkileyici ilerleyişinde onu her zaman bir adım daha öne çıkartan yapımlar olmuştı. “Rizzoli and Isles”de düzenli rol oynadığı sıralarda kendisine, bipolar teşhisi kondu. 19 Ağustos 2013’te ise o kötü gün gerçekleşti. Young’ın hayatı ve tabi ki kariyeri, kafasına dayadığı silahla son buldu.Harold Ramis 2014’te, bağışıklık sistemindeki doğuştan gelen bir hastalık yüzünden hayatını kaybettiğinde 70 yaşındaydı. Rol aldığı “Stripes”, “National Lampoons Vacation” ve “Ghostbusters” gibi 80’lerin klasiklerinde onu izleyerek büyüyenler için Ramis’in başına gelen bu ölüm, acı bir sürpriz olmuştu. Kamera önündeki maharetleri bir yana bırakırsak Ramis, başarılı bir senarist ve yönetmen olarak da insanlara çok özel filmler bıraktı. “Groundhog Day” ve “Caddyshack gibi akla ilk gelen filmleri buna örnek gösterebiliriz.Lisa Robin Kelly seyircileri, “That’s 70's Show” adlı dizinin ekibinin bir parçası olarak güldürdü. Ama gerçek hayatı hiç de komik değildi. Çok uzun süren alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele Kelly, Ağustos 2013’te rehabilitasyon etkinliklerine katışmaya başladı. Ancak iyileşmek için değil, sözde uykusunda kazara verilecek yüksek dozdan ölmek için. Kötü bir son…Duncan’ın yüksek vücut yapısı, onu "büyük çocuk/adam" rolleri için doğal bir şekilde uygun hale getirdi. Ama gerçekten dramatik girişleri vardı. Pek çok aktörün bu tip rollerde yer ayırtmasının aksine Duncan, kendini insanlara göstermek için bir şans buldu. Onun çok kısa ve öz olan filmografisinde en çok akılda kalan rolü, Stephen King'in “The Green Mile” kitabının beyazperdeye uyarlamasında canlandırdığı John Coffey karakteridir. Hassas ve güzel başrol performansıyla beraber Armageddon ve Daredevil’da da belli roller almıştı. İnsanlar Duncan'ı izlediklerinde ondan etkileniyordu. Bu yüzden birçok seyirci onun daha uzun bir kariyere sahip olması gerektiğini düşünebilir. Ancak 2012’de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatına veda etti. Bir yıldız olamadan 54 yaşında kariyeri sonlandı.Rowdy ismini profesyonel güreş müsabakalarında ünlenen Piper, daha sonra sinemada boy göstermeye başladı. John Carpenter’in 1988 yapımlı kült klasiği They Live'de rol alan Piper, herkesin bayıldığı şu repliği uydurdu: "Ben buraya sakız çiğneyip birkaç kafa kırmak için geldim. Ve sakızım bitti." Böylelikle sevilen bir aktöre de dönüşmüş oldu. Bu ona, B tipi filmlerde belli roller ve “It’s Always Sunny in Philadelphia”daki gibi küçük ama unutulmaz görüntülerle dolu yoğun bir Hollywood kariyeri hazırladı. Pulmoner embolizm denen bir hastalığa yakalanan aktör son günlerini acılar içinde geçirdi. Kalp krizini tetiklemesinden sonra 2015’te uykusunda öldü. En azından ölümü acısız olmuştur.Rocky V’i hatırlarsınız. Sylvester Stallone, 14 yaşındaki oğlu Sage'yi, filmde Robert "Rocky Jr." Balboa rolünü oynaması için kamera karşısına koymuştu. Üniversiteden sonra Sage, endüstride küçük ve düşük düzeyli projelerle kariyerine devam etti. Maalesef 13 Temmuz 2012’de, 36 yaşındaki Sage, koroner kalp yetmezliğinin getirdiği bir kalp kriziyle hayatını kaybetti.AHMET TOĞAÇ