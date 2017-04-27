Hilary Swank televizyon dizisiyle dönüyor

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızlarından Hilary Swank, sinemaya bir süre ara verip televizyona yönelecek gibi duruyor. Yakın zamanda gerçekleşecek bir dizi projesi için imza atan Swank, ilgi uyandıracak bir diziyle karşımıza çıkacak. FX yapımcılığı v e yayıncılığında çekilecek olan Trust isimli dizide Swank, baş rolleri Donald Sutherland ile paylaşacak.







Trust, bir dönem dizisi. 1973 yılında John Paul Getty III isimli önemli bir petrol varisinin, gangsterler tarafından kaçırılmasını ele alıyor. Gangsterler olayda büyük bir fidyenin peşindeydi. Ne var ki, hem Paul için hem de gangsterler için bu kaçırılmaya verilen tepkiler pek de bekledikleri gibi değildi.

İtalyan otoriteler tüm bu yaşananların bir şaka olduğunu ve araştırılması gereken bir şey olmadığını düşünüyordu. Babası ise uyuşturucu bağımlılığı yüzünden oğluyla ilgilenebilecek durumda değldi. Sadece annesi Paul ile ilgileniyor ve pazarlıkları yürütüyordu ancak onun da kendi serveti yoktu. Hiary Swank da Paul'un annesi Gail Getty'i canlandıracak. Gail Getty tüm kararlılığı ve tüm çabalarıyla oğlunu evine geri döndürmeye çalışacak. Proje, Oscar ödüllü üç başarılı yapımcı olan Danny Boyle, Simon Beaufoy ve Christian Colson tarafından yürütülüyor.

Dizinin ilk sezonu FX'te 10 bölüm sürecek ve yapım takvimi bu Haziranda başlamak üzere Londra ve Roma'da gerçekleştirilecek. Önümüzdeki Ocak ayında dizinin yayınlanması bekleniyor. John Paul Getty III ve ailesinin hikayesi, kısa dizi olarak tanımlansa da, FX'in basın bülteni henüz sadece ilk sezondan bahsediyor. Bu da American Crime Story ya da American Horror Story gibi bir antoloji dizi projesiyle karşı karşıya olabileceğimizi gösteriyor.

Hilary Swank gibi birçok sinema filminde oynayan başarılı bir sinema oyuncusu için farklı bir proje olacakmış gibi duruyor Trust. Swank'i televizyon ekranında en son 1990'ların sonunda, Beverly Hills, 90210 dizisinin sekizinci sezonunda izlemiştik. Kendisinin 10 bölümlük bir sezonda yer almasının performansını ne kadar etkileyeceğini hep beraber göreceğiz.