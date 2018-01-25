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25 Ocak 2018 17:36

Hindistan'da kaos yaratan film: Başrole ölüm tehditleri

Filmin Hindistan'da bir Hint kraliçesiyle Müslüman bir hükümdarın aşk hikayesini anlattığını düşündükleri için Hintliler sokaklara döküldü

Padmavati isimli film Hindistan'da ortalığı karıştırdı. Kadınlar film vizyona girerse kendilerini yakacaklarını söylüyorlar. Başrol oyuncusuna ise tehditler yağıyor.Bharatiya Janata Partisi'nin Haryana eyaletindeki yöneticisi Suraj Pal Amu, bir mitingde yaptığı konuşmada cinayetler için 1,5 milyon dolar vereceğini söyledi.Film çekimi esnasında, film setine saldırılar gerçekleşmişti.


Bazı eyalet yönetimleri, filmin gösteriminin iptali için yüksek yargıya ve başbakana başvurdu. Ancak Yüksek Mahkeme, Gucerat, Racastan, Madhya Pradeş ve Haryana eyalet yönetimlerince filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmuştu. Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulunca (CBFC) onaylanan film, bugün tartışmalar arasında gösterime giriyor.


Padmavati isimli film, Delhi'nin Müslüman Sultanı Alaeddin Halaci tarafından yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin hikayesini anlatıyor. Yönetmen Sanjay Leela Bhansali, sultan ile kraliçe arasında romantik bir ilişki varmış gibi göstermekle suçlanıyor.


Polis yetkileri, dün Mumbai’de filmi protesto etmek amacıyla toplanan gruba müdahale edildiğini belirterek, 50 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Gujarat eyaletinde de protestocuların 200’den fazla araca zarar verdiğini söyleyen yetkililer, Uttar Pradeş eyaletindeki Meerut kentinde dün eylemcilerin bir alışveriş merkezinin camlarını kırdığını aktardı. Eylem yapan başka bir grup da Yeni Delhi-Jaipur yolunu trafiğe kapattı.


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