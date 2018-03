Hızlı ve Öfkeli 8, dünya rekoru kırdı

Hızlı ve Öfkeli 8, açılış haftasında yaklaşık 532 milyon dolar gişe hasılatıyla dünya rekoru kırdı. Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Dwayne Johnson'un baş rollerini paylşatığı yapım, Kuzey Amerika'daki kötü gidişata rağmen, bu gişe başarısıyla birlikte, büyük bir adım atmış oldu. Hızlı ve Öfkeli 8, Kuzey Amerika'da 100.2 milyon dolar gelir elde etti. Böylelikle listenin ilk sırasına tırmandı ancak bölgede Hızlı ve Öfkeli 7'nin gersinde kaldı.







Hızlı ve Öfkeli 8, ABD dışı ülkelerde, büyük bir başarı elde etti: 423.3 milyon dolar, toplamda 63 ülkeden kazanıldı. Çin ise tek başına 190 milyon dolar gelir elde etmesini sağladı Hızlşı ve Öfkeli 8'in. Ancak burada bir not düşelim: Çin, bilet satışlarının yalnızca %25'ini stüdyolara veriyor.

Filmin hafta sonunda elde ettiği gelir, Star Wars: The Force Awakens'ı geçmesine yetti. Star Wars: The Force Awakens 529 milyon dolar gelir elde etmişti. Star Wars: The Forve Awakens ve Hızlı ve Öfkeli 8 dışında, 500 milyon dolar gişe başarısı elde edebilen tek film ise 525.5 milyon dolar ile Jurassic World. Hızlı ve Öfkeli 7 ise, açılış haftasında 397.7 milyon dolar gelir elde etmişti.

Serinin sekizinci filmi, birçok farklı yorum aldı. Metacritic'te 100 üzerinden 56 alarak 44 eleştirmenden gelen eleştirilerle ilk haftasını kapattı.