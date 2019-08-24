28 Ağustos 2019 13:37 Hızlı ve Öfkeli 9’un setinden merak uyandıran paylaşım Çekimleri son sürat devam eden Hızlı ve Öfkeli 9 filminin setinden Vin Diesel’in paylaştığı fotoğraf, beraberinde komplo teorilerini de getirdi.

Nefes nefese bir aksiyon sunan Hızlı ve Öfkeli serisinin son halkasının çekimleri dolu dizgin devam ediyor. Gişe listelerini domine eden Disney’e neredeyse tek başına kafa tutan seri, Hobbs and Shaw ile evrenini daha da genişletmişti. Serinin sevilen başrol oyuncusu Vin Diesel’in setten paylaştığı bir fotoğraf, hayranları çok heyecanlandırdı. Zira paylaşılan fotoğraf, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Paul Walker'ın canlandırdığı Brain karakterinin seriye geri dönebileceği düşüncesini oluşturdu.

Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan Diesel, Paul Walker’ın kardeşi Cody Walker ile sette görünüyor. “Cody prodüksiyonu ziyarete geldiğinde her zaman çok özel bir şeyler oluyor… Pablo’yu hep gururlandırıyorsun. Seni seviyorum.” diyen Diesel, Cody Walker’ın set ziyaretinden ziyade, rol almış olabileceği düşüncesini akıllara getirdi. Kasım 2013’te Paul Walker hayatını kaybettikten sonra aktörün kardeşleri Caleb ve Cody Walker, CGI’ın da yardımıyla kardeşlerinin karakterlerinin canlandırılabilmesini sağlamıştı. Belki Cody, tek bir sahnelik de olsa Brian’ın filmde yer alması için ekibe yardımcı olmuş olabilir. Seride Brian’ın eşi Mia’yı oynayan Jordana Brewster’ın da 9. filmde yer alacağını hatırlatmakta fayda var.

Hızlı ve Öfkeli 9, Charlize Theron, John Cena, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Michael Rooker ve Helen Mirren’ın gibi isimleri bir araya getirdi. Hızlı ve Öfkeli9, 22 Mayıs 2020’de vizyona girecek.