11 Eylül 2018 08:08 Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin çekimleri başladı Dwayne Johnson ve Jason Statham'ı bir araya getiren Hobbs and Shaw’un çekimlerine start verildi.

Dünya çapında beş milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden sevilen seri Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filmi Hobbs and Shaw’ın çekimlerine start verildi. Bu güzel haberi Dwayne Johnson kendi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Hızlı ve Öfkeli serisinden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanacak filmin başrolleriniDwayne JohnsonveJason Stathamikilisi üstleniyor. The Crown dizisinin Prenses Margaret’ıVanessa KirbyDeckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllüIdris Elba’yı kötü adam olarak izleyeceğiz.

Hikaye detayları henüz belli olmayan filmin senaryosunu serinin birçok filminde imzası bulunan senaristChris Morganyazıyor. Yönetmen koltuğuna ise John Wick, Sarışın Bomba ve Deadpool 2 filmlerinden tanıdığımızdeneyimli aksiyon yönetmeniDavid Leitchgeçiyor.

Hobbs and Shaw’un2 Ağustos 2019’da ülkemizde vizyona girmesi planlanıyor.