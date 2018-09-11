Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin çekimleri başladı

Dünya çapında beş milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden sevilen seri Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filmi Hobbs and Shaw’ın çekimlerine start verildi. Bu güzel haberi Dwayne Johnson kendi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.
Hızlı ve Öfkeli serisinden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanacak filmin başrolleriniDwayne JohnsonveJason Stathamikilisi üstleniyor. The Crown dizisinin Prenses Margaret’ıVanessa KirbyDeckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllüIdris Elba’yı kötü adam olarak izleyeceğiz.
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DAY 1 and the evolution has officially begun. Long awaited Fast & Furious spin-off movie, #HobbsAndShaw is electric. My partner in heavy crime & fun @jasonstatham is lookin’ like $1million bucks and holdin’ it all down. Our visionary & bad ass director @davidmleitch (just directed Deadpool2) at the helm and ready to evolve the franchise in exciting and fresh new ways. And as always, our @sevenbucksprod president @hhgarcia41 capturing the dopest images thru his
Hikaye detayları henüz belli olmayan filmin senaryosunu serinin birçok filminde imzası bulunan senaristChris Morganyazıyor. Yönetmen koltuğuna ise John Wick, Sarışın Bomba ve Deadpool 2 filmlerinden tanıdığımızdeneyimli aksiyon yönetmeniDavid Leitchgeçiyor.
Hobbs and Shaw’un2 Ağustos 2019’da ülkemizde vizyona girmesi planlanıyor.