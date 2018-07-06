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6 Temmuz 2018 15:07

Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba

Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.

Luther dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan İngiliz aktör Idris Elba, Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni spin-off filminin kötü adam karakterini oynamak için yapımcılarla masaya oturdu. İsmi, hayranları tarafından ilk siyahi James Bond olması için sıklıkla gündeme getirilen Altın Küre ödüllü oyuncu, daha önce Marvel evreninde Heimdall karakterini canlandırmıştı.

Dwayne Johnson, Jason Statham ve Vanessa Kirby’nin başrollerini paylaştığı filmin adı Hobbs and Shaw olarak duyurulmuştu. Çekimlerine sonbaharda başlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Deadpool 2, John Wick ve Atomic Blonde gibi popüler filmlere imzasını atmış olan David Leitch oturuyor. Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan Hobbs and Shaw’ın 2 Ağustos 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.

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