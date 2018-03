Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeninden yeni aksiyon macerası

Fragmanı yayınlanan The Hurrican Heist'in yönetmenlik koltuğunda, Rob Cohen yer alıyor. Aksiyon türünde oldukça deneyimli olan yönetmen Rob Cohen,DragonHeart, The Fast and the Furious, xXx, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor ve Alex Cross gibi filmlerde imza taşıyor.Başrollerini Maggie Grace ve Toby Kebbell’ın paylaştığı filmin kadrosunda Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, Jamie Andrew Cutler ve Christian Contreras yer alıyor.

Filmin hikayesinde suçlulular ABD Mint'ine sızarak 600 milyon dolar çalar. O sırada bir kasırga gerçekleşmektedir fakat kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.