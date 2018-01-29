Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
29 Ocak 2018 09:18

Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeninden yeni aksiyon macerası

Bolca aksiyon, gerilim vaat eden The Hurricane Heist'ten fragman yayınlandı

Fragmanı yayınlanan The Hurrican Heist'in yönetmenlik koltuğunda, Rob Cohen yer alıyor. Aksiyon türünde oldukça deneyimli olan yönetmen Rob Cohen,DragonHeart, The Fast and the Furious, xXx, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor ve Alex Cross gibi filmlerde imza taşıyor.Başrollerini Maggie Grace ve Toby Kebbell’ın paylaştığı filmin kadrosunda Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, Jamie Andrew Cutler ve Christian Contreras yer alıyor.


Filmin hikayesinde suçlulular ABD Mint'ine sızarak 600 milyon dolar çalar. O sırada bir kasırga gerçekleşmektedir fakat kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir