Hollywood bu skandalla çalkalanıyor

Sektörün en güçlü yapımcılarından biri Harvey Weinstein. Çok iyi tanıdığımız sayısız aktör ve aktrist şöhreti ve hatta Oscar'larını onun filmlerinde oynayarak yakaladı. Öyle ki Oscarlı ünlü oyuncu Meryl Streep kendisine "Tanrı" lakabını takmıştı.
Ancak Harvey Weinstein'ın sayısız kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği ortaya çıktı. Skandalı New York Times gazetesi ortaya çıkardı. Gazete, Weinstein'a son 30 yıl içerisinde onlarca cinsel taciz suçlaması yöneltildiğini yazdı. Habere göre Weinstein en az 8 kadınla yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalar yapmıştı.
Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlamasını ilk yönelten oyuncular Ashley Judd ve Rose McGowan gibi ünlü isimler oldu.
Haberin ardından Weinstein bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu ve bunun için özür dilediğini açıkladı.
Hemen ardından Harvey Weinstein, kurucusu olduğu şirket The Weinstein Company'den kovuldu. Şirket yönetim kurulu şu açıklamayı yaptı: "Uygunsuz davranışlarıyla ilgili yeni bilgiler ışığında bugünden itibaren Weinstein'ın şirketimizle sözleşmesi feshedilmiştir."
ÜNLÜ İSİMLER OLAYI KINADI
Skandalın detayları bir bir ortaya çıkarken Hollywood'lu ünlü oyuncuların derin bir sessizliğe bürünmesi tepki çekti. Gözler özellikle Weinstein ile çok kez çalışan Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Scarlett Johansson, Emma Watson, Gwyneth Paltrow, Keira Knightley, Renee Zellweger, Meryl Streep gibi isimlere çevrildi. Çünkü bu isimler kadın hakları konusundaki çalışmalarıyla da biliniyor.
Tepkilere kayıtsız kalamayıp yaptıkları açıklamalarla olayı kınayan ve mağdurların yanında bir duruş sergileyen ilk isimler Jennifer Lawrence, George Clooney, Kate Winslet, Merly Streep, Glenn Close, Judi Dench, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Julianne Moore ve Jessica Chastain oldu.
Skandalın bir başka çok konuşulan boyutu ise Harvey Weinstein'ın taciz skandallarının sektörde kulaktan kulağa yayılan ve herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu iddiası.
Ünlü isimlerin çoğu bu iddiayı ya reddediyor ya da bu dedikoduyu duyduklarını ama inanmadıklarını söylüyor.
ANGELINA JOLIE: "ONUNLA BİR DAHA ASLA ÇALIŞMADIM"
GWYNETH PALTROW: "OLAYI BRAD PITT'E ANLATTIM"
Yine New York Times'a konuşan bir diğer ünlü isim ise Gwyneth Paltrow oldu. Paltrow 1996 yılında 22 yaşındayken Harvey Weinstein'ın yapımcılığını yaptığı Emma filminin başrol oyuncusu olmuştu. Paltrow, çekimler başlamadan önce Weinstein'ın kendisini bir iş toplantısı için kaldığı otele davet ettiğini ancak görüşme sırasında Weinstein'ın kendisine dokunmaya çalıştığını ve masaj yaptırmak için odasına çıkmayı teklif ettiğini anlattı. "Daha çocuktum, donakaldım" diyen Paltrow, Weinstein'ı terslediğini ve ardından yaşananları o zamanki sevgilisi Brad Pitt'e anlattığını söyledi.
Bunun üzerine Brad Pitt'in bir film galasında karşılaştığı Harvey Weinstein'ı "kız arkadaşına bir daha asla dokunmaması" için uyardığı da anlatılanlar arasında. Gwyneth Paltrow, yapımcı Weinstein'ın daha sonra kendisini arayıp otelde yaşananları kimseye anlatmaması konusunda kendisini uyardığını söyledi ve ekledi: "Beni kovacağını düşündüm."
Gwyneth Paltrow, 1998 yılında Weinstein yapımcılığındaki Shakespeare in Love filmi için yapımcıyla bir kez daha çalışmış ve bu filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını almıştı.