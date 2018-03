Hollywood bu skandalla çalkalanıyor

ANGELINA JOLIE: "ONUNLA BİR DAHA ASLA ÇALIŞMADIM"





Ve son olarak Angelina Jolie de geçmişte Harvey Weinstein ile "kötü bir tecrübe" yaşadığını açıkladı. Jolie, New York Times'a yaptığı açıklamada olayın Weinstein'ın yapımcısı olduğu "Playing By Heart" filminin çekimleri sırasında yaşandığını belirtti. Jolie, bir otel odasında Weinstein tarafından rahatsız edildiğini belirterek, "Gençliğimde Harvey Weinstein ile kötü bir tecrübem olmuştu. Ve sonuç olarak onunla bir daha asla çalışmamayı seçtim ve onunla çalışanları uyardım. Kadınlara yönelik bu davranış hangi alanda ya da ülkede olursa olsun kabul edilemez" dedi.Yine New York Times'a konuşan bir diğer ünlü isim ise Gwyneth Paltrow oldu. Paltrow 1996 yılında 22 yaşındayken Harvey Weinstein'ın yapımcılığını yaptığı Emma filminin başrol oyuncusu olmuştu. Paltrow, çekimler başlamadan önce Weinstein'ın kendisini bir iş toplantısı için kaldığı otele davet ettiğini ancak görüşme sırasında Weinstein'ın kendisine dokunmaya çalıştığını ve masaj yaptırmak için odasına çıkmayı teklif ettiğini anlattı. "Daha çocuktum, donakaldım" diyen Paltrow, Weinstein'ı terslediğini ve ardından yaşananları o zamanki sevgilisi Brad Pitt'e anlattığını söyledi.Bunun üzerine Brad Pitt'in bir film galasında karşılaştığı Harvey Weinstein'ı "kız arkadaşına bir daha asla dokunmaması" için uyardığı da anlatılanlar arasında. Gwyneth Paltrow, yapımcı Weinstein'ın daha sonra kendisini arayıp otelde yaşananları kimseye anlatmaması konusunda kendisini uyardığını söyledi ve ekledi: "Beni kovacağını düşündüm."Gwyneth Paltrow, 1998 yılında Weinstein yapımcılığındaki Shakespeare in Love filmi için yapımcıyla bir kez daha çalışmış ve bu filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını almıştı.