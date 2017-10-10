Hollywood bu skandalla çalkalanıyor

Hollywood'da işler hiç olmadığı kadar karışmış durumda.



Sektörün en güçlü yapımcılarından biri Harvey Weinstein. Çok iyi tanıdığımız sayısız aktör ve aktrist şöhreti ve hatta Oscar'larını onun filmlerinde oynayarak yakaladı. Öyle ki Oscarlı ünlü oyuncu Meryl Streep kendisine "Tanrı" lakabını takmıştı.







Ancak Harvey Weinstein'ın sayısız kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği ortaya çıktı. Skandalı New York Times gazetesi ortaya çıkardı. Gazete, Weinstein'a son 30 yıl içerisinde onlarca cinsel taciz suçlaması yöneltildiğini yazdı. Habere göre Weinstein en az 8 kadınla yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalar yapmıştı.



Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlamasını ilk yönelten oyuncular Ashley Judd ve Rose McGowan gibi ünlü isimler oldu.



Haberin ardından Weinstein bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu ve bunun için özür dilediğini açıkladı.







Hemen ardından Harvey Weinstein, kurucusu olduğu şirket The Weinstein Company'den kovuldu. Şirket yönetim kurulu şu açıklamayı yaptı: "Uygunsuz davranışlarıyla ilgili yeni bilgiler ışığında bugünden itibaren Weinstein'ın şirketimizle sözleşmesi feshedilmiştir."



ÜNLÜ İSİMLER OLAYI KINADI



Skandalın detayları bir bir ortaya çıkarken Hollywood'lu ünlü oyuncuların derin bir sessizliğe bürünmesi tepki çekti. Gözler özellikle Weinstein ile çok kez çalışan Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Scarlett Johansson, Emma Watson, Gwyneth Paltrow, Keira Knightley, Renee Zellweger, Meryl Streep gibi isimlere çevrildi. Çünkü bu isimler kadın hakları konusundaki çalışmalarıyla da biliniyor.



